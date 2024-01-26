Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 26 января. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

Джален Брансон принес победу «Нью-Йорку» в матче против «Бруклина» (108:103). Защитник «никсов» отправил в кольцо соперника 30 очков.

К слову, Брансон вернулся в строй после травмы икры и уже провел четыре матча в составе «Нью-Йорка». Во всех поединках нью-йоркцы одержали победу. В выигрышную серию команды входят игры против «Торонто» (126:100), «Вашингтона» (113:109) и «Хьюстона» (109:94).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 5 место при 27 победах и 17 поражениях.

«Денвер»

«Денвер» продлил победную серию до трех матчей, в минувшем туре «наггетсы» выиграли у «Индианы» (114:109). В составе «самородков» лучшей результативностью отметился Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 10 передач.

Ранее действующий чемпион обыграл «Вашингтон» (113:104) и «Бостон» (102:100). В последних пяти встречах «Денвер» оступился лишь в поединке против «Филадельфии» (121:126), а ещё команда обыграла «Индиану» (117:109).

На данный момент «Денвер» занимает 3 место в турнирной таблицы Западной конференции. В 45 матчах регулярного чемпионата «наггетсы» выиграли 31 раз и потерпели поражения в 14 случаях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Нью-Йорка» — 2.10, победа «Денвера» — 1.74.

Прогноз: Обе команды сейчас на ходу и выдают победную серию, кому-то в предстоящей встрече придется прервать белую полосу игр. В этом сезоне соперники ещё не встречались, однако мы рискнем в пользу гостей и поставим на победу «Денвера», так как в составе чемпионов играет Йокич, который набрал оптимальную игровую форму.

Ставка: Фора «Денвера» (-4.5) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на победе одной из команд, но с небольшим перевесом в счете.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.