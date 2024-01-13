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    Добьется ли «Чикаго» третьей победы подряд?

    «Чикаго» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Голден Стэйт»
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    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 13 января. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 13 Января 2024 года

    «Чикаго»

    Второй матч подряд «Чикаго» побеждает в дополнительное время. На этот раз иллинойсцы на своей арене переиграли «Хьюстон» (124:119). В основное — была зафиксирована ничья (112:112).

    Ключевую роль в составе «Чикаго» сыграл Коби Уайт. Защитник «быков» набрал 30 очков, сделал 4 подборов и отдал 8 передач. До этого «Чикаго» смог дважды обыграть «Шарлотт» (119:112, 104:91).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 18 побед и потерпел 21 поражение.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» провел вторую неудачную игру подряд: после фиаско в матче против «Торонто» (118:133), «золотые» проиграли «Нью-Орлеану» (105:141).

    В последних пяти матчах «Голден Стэйт» выиграл у «Детройта» (113:109) и «Орландо» (121:115), но проиграл «Денверу» (127:130)

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 12 место при 17 победах и 20 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.68, победа «Голден Стэйт» — 2.36.

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    Прогноз: «Чикаго» находится на ходу и вполне способен продлить победную серию. Ставим на победу хозяев.

    Ставка: Фора «Чикаго» (-3.5) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.30.

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