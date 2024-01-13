Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 13 января. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чикаго»

Второй матч подряд «Чикаго» побеждает в дополнительное время. На этот раз иллинойсцы на своей арене переиграли «Хьюстон» (124:119). В основное — была зафиксирована ничья (112:112).

Ключевую роль в составе «Чикаго» сыграл Коби Уайт. Защитник «быков» набрал 30 очков, сделал 4 подборов и отдал 8 передач. До этого «Чикаго» смог дважды обыграть «Шарлотт» (119:112, 104:91).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 18 побед и потерпел 21 поражение.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» провел вторую неудачную игру подряд: после фиаско в матче против «Торонто» (118:133), «золотые» проиграли «Нью-Орлеану» (105:141).

В последних пяти матчах «Голден Стэйт» выиграл у «Детройта» (113:109) и «Орландо» (121:115), но проиграл «Денверу» (127:130)

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 12 место при 17 победах и 20 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.68, победа «Голден Стэйт» — 2.36.

Прогноз: «Чикаго» находится на ходу и вполне способен продлить победную серию. Ставим на победу хозяев.

Ставка: Фора «Чикаго» (-3.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.30.