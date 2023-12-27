«Портленд»
«Портленд» проиграл в минувшем туре «Голден Стэйт» (106:126). За последние пять встреч для «речников» это четвертое фиаско. К неудачным играм команды также можно отнести поединки против «Голден Стэйт» (114:118), «Далласа» (120:131) и «Вашингтона» (117:118).
К слову, была и победа в матче над «Финиксом» (109:104). Вклад в победу «речников» внёс Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 23 очка.
«Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 7 победах и 21 поражении.
«Сакраменто»
«Сакраменто» допустил осечку в поединке против лидера Западной конференции «Миннесоты» (98:110). Несмотря на проигрыш, стоит отметить результативные действия Де’Аарона Фокса, который набрал 27 очков.
До этого «Кингз» выиграл у «Финикса» (120:105), «Вашингтона» (143:131) и «Юты» (125:104). Была и неудачная игра против «Бостона» (119:144).
В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 4 место при 17 победах и 11 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 3.18, победа «Сакраменто» — 1.42.
Прогноз: «Сакраменто» — фаворит пары и неверняка, одержит победу над «Портлендом».
Ставка: Фора «Сакраменто» (-10) с коэффициентом 2.38.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 1.99.