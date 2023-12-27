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    «Сакраменто» увезет победу из Портленда

    «Портленд» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Сакраменто»
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    Портленд. «Мода Центр». Дата — 27 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» проиграл в минувшем туре «Голден Стэйт» (106:126). За последние пять встреч для «речников» это четвертое фиаско. К неудачным играм команды также можно отнести поединки против «Голден Стэйт» (114:118), «Далласа» (120:131) и «Вашингтона» (117:118).

    К слову, была и победа в матче над «Финиксом» (109:104). Вклад в победу «речников» внёс Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 23 очка.

    Все прогнозы на НБА

    «Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 7 победах и 21 поражении.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» допустил осечку в поединке против лидера Западной конференции «Миннесоты» (98:110). Несмотря на проигрыш, стоит отметить результативные действия Де’Аарона Фокса, который набрал 27 очков.

    До этого «Кингз» выиграл у «Финикса» (120:105), «Вашингтона» (143:131) и «Юты» (125:104). Была и неудачная игра против «Бостона» (119:144).

    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 4 место при 17 победах и 11 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 3.18, победа «Сакраменто» — 1.42.

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    Прогноз: «Сакраменто» — фаворит пары и неверняка, одержит победу над «Портлендом».

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-10) с коэффициентом 2.38.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» увезет победу из Портленда
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