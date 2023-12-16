В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 16 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шарлотт»

«Шарлотт» в баскетбол играть умеет, но без своих лидеров команда не может совершать впечатляющие перформансы.

Даже без Болла и иногда не могущего играть по разным причинам Розье клуб Клиффорда может демонстрировать вполне себе привлекательный баскетбол.

«Хорнетс» уже обыграли несколько сильных клубов с начала регулярного чемпионата, но на постоянной основе выполнять подобные задачи у них не получается.

Все прогнозы на НБА

В игре против «Нью-Орлеана» хозяева не выглядят очевидными фаворитами матча, но преподнести сюрприз клубу из Луизианы они вполне себе могут.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» не обладает должным уровнем стабильности, который мог бы позволить рассматривать клуб в качестве реального претендента на плей-офф.

Уильямсон хоть и прибавил за межсезонье по разным параметрам, но без поддержки качественной игры партнеров его эффективность все равно мала.

Пока что «Пеликанс» чередуют победы с поражениями и не могут организовать свой баскетбол в зависимости от соперника, который им противостоит.

В игре против «Шарлотт» гости будут вести игру и диктовать свои правила игры, однако хозяева могут преподнести неожиданный сюрприз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.78, победа «Нью-Орлеана» — 1.46.

Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 2.17.