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    «Нью-Орлеан» справится с аутсайдером?

    «Шарлотт» — «Нью-Орлеан». Ставка (1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 16 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2023 года

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» в баскетбол играть умеет, но без своих лидеров команда не может совершать впечатляющие перформансы.

    Даже без Болла и иногда не могущего играть по разным причинам Розье клуб Клиффорда может демонстрировать вполне себе привлекательный баскетбол.

    «Хорнетс» уже обыграли несколько сильных клубов с начала регулярного чемпионата, но на постоянной основе выполнять подобные задачи у них не получается.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Нью-Орлеана» хозяева не выглядят очевидными фаворитами матча, но преподнести сюрприз клубу из Луизианы они вполне себе могут.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» не обладает должным уровнем стабильности, который мог бы позволить рассматривать клуб в качестве реального претендента на плей-офф.

    Уильямсон хоть и прибавил за межсезонье по разным параметрам, но без поддержки качественной игры партнеров его эффективность все равно мала.

    Пока что «Пеликанс» чередуют победы с поражениями и не могут организовать свой баскетбол в зависимости от соперника, который им противостоит.

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    В игре против «Шарлотт» гости будут вести игру и диктовать свои правила игры, однако хозяева могут преподнести неожиданный сюрприз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.78, победа «Нью-Орлеана» — 1.46.

    Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 2.17.

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    «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» справится с аутсайдером?
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