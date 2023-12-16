«Шарлотт»
«Шарлотт» в баскетбол играть умеет, но без своих лидеров команда не может совершать впечатляющие перформансы.
Даже без Болла и иногда не могущего играть по разным причинам Розье клуб Клиффорда может демонстрировать вполне себе привлекательный баскетбол.
«Хорнетс» уже обыграли несколько сильных клубов с начала регулярного чемпионата, но на постоянной основе выполнять подобные задачи у них не получается.
В игре против «Нью-Орлеана» хозяева не выглядят очевидными фаворитами матча, но преподнести сюрприз клубу из Луизианы они вполне себе могут.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» не обладает должным уровнем стабильности, который мог бы позволить рассматривать клуб в качестве реального претендента на плей-офф.
Уильямсон хоть и прибавил за межсезонье по разным параметрам, но без поддержки качественной игры партнеров его эффективность все равно мала.
Пока что «Пеликанс» чередуют победы с поражениями и не могут организовать свой баскетбол в зависимости от соперника, который им противостоит.
В игре против «Шарлотт» гости будут вести игру и диктовать свои правила игры, однако хозяева могут преподнести неожиданный сюрприз.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.78, победа «Нью-Орлеана» — 1.46.
Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 2.17.