Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 18 ноября. Время — 06:00 по мск. «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Джазмены» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате. В это раз «Юта» на домашней арене обыграла «Портленд» (115:99). Лучший коэффициент полезности действия у Джордана Кларксона, защитник «Юты» набрал 30 очков.

По-прежнему в лазарете команды находится Уокер Кесслер, центровой получил травму локтя в матче против «Чикаго».

В последних матчах «Юта» выиграла у «Мемфиса» (127:121), но проиграла «Индиане» (118:134), «Чикаго» (113:130) и «Миннесоте» (95:123).

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В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 11 место. В 11 матчах «джазмены» одержали четыре победы и потерпели семь поражений.

«Финикс»

В рамках минувшего игрового дня «Финикс» одержал победу над «Миннесотой» (133:115). В этом матче в составе «солнечных» результативностью отметился лидер команды Девин Букер. Защитник «Финикса» набрал 31очко, сделал 4 подбора и отдал 5 передач.

Девин Букер вернулся в строй команды после пятматчевого перерыва, у игрока была травма икры.

В последних пяти встречах «Финикс» потерпел поражения в матчах с «Оклахомой» (99:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122). Были и победы над «Чикаго» (116:115) и «Финиксом» (120:106).

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 9 место, одержав пять побед и проиграв в шести встречах.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Юты» — 2.82, победа «Финикса» — 1.51.

Прогноз: Девин Букер восстановился от травмы, а это значит, что у «Финикса» есть все шансы одержать победу в предстоящей игре. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Фора «Финикса» (-8) с коэффициентом 2.24.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТМ 238 с коэффициентом 1.82.