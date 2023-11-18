ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал Football Manager 2024Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может? Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»?
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
  • 18:40
    • Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP
  • 18:21
    • Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 15:42
    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
  • 20:45
    • «Лидс» и «Лестер» намерены через суд взыскать с «Эвертона» € 343 млн
  • 20:33
    • «Ман Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ, если будет доказано, что они нарушали правила ФФП
    Все новости спорта

    Девин Букер поможет «Финиксу» добыть победу?

    «Юта» — «Финикс». Ставка (к. 2.24) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Финикс» — «Чикаго»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 18 ноября. Время — 06:00 по мск. «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 18 Ноября 2023 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 06:00 Финикс Финикс
  • НБА
    •

    «Юта»

    «Джазмены» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате. В это раз «Юта» на домашней арене обыграла «Портленд» (115:99). Лучший коэффициент полезности действия у Джордана Кларксона, защитник «Юты» набрал 30 очков.

    По-прежнему в лазарете команды находится Уокер Кесслер, центровой получил травму локтя в матче против «Чикаго».

    В последних матчах «Юта» выиграла у «Мемфиса» (127:121), но проиграла «Индиане» (118:134), «Чикаго» (113:130) и «Миннесоте» (95:123).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 11 место. В 11 матчах «джазмены» одержали четыре победы и потерпели семь поражений.

    «Финикс»

    В рамках минувшего игрового дня «Финикс» одержал победу над «Миннесотой» (133:115). В этом матче в составе «солнечных» результативностью отметился лидер команды Девин Букер. Защитник «Финикса» набрал 31очко, сделал 4 подбора и отдал 5 передач.

    Девин Букер вернулся в строй команды после пятматчевого перерыва, у игрока была травма икры.

    В последних пяти встречах «Финикс» потерпел поражения в матчах с «Оклахомой» (99:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122). Были и победы над «Чикаго» (116:115) и «Финиксом» (120:106).

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 9 место, одержав пять побед и проиграв в шести встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Юты» — 2.82, победа «Финикса» — 1.51.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Девин Букер восстановился от травмы, а это значит, что у «Финикса» есть все шансы одержать победу в предстоящей игре. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Фора «Финикса» (-8) с коэффициентом 2.24.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТМ 238 с коэффициентом 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Финляндия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Молдова — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия U21 — Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Германия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швейцария U21 — Армения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Австрия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Украина U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Румыния U21 — Албания — U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бельгия U21 — Шотландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Девин Букер поможет «Финиксу» добыть победу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры