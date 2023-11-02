Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 2 ноября. Время — 03:00 по мск. «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» выступает пока с переменным успехом в новом сезоне национальной баскетбольной ассициации. Баскетболисты Дина Эвасона одержали всего одну победу и проиграли две встречи. В Западной конференции «Миннесота» занимат 11 место.

В последней игре «Миннесота» уступила «Атланте» со счетом 113:127. Несмотря на проигрыш в этом поединке стоит отметить выступление Энтони Эдвардса. Защитник «лесных волков» отправил в кольцо соперника 31очко.

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Вернулся в строй команды Джейден Макдэниелс. У форварда была травма игры и теперь сможет сыграть против действующего чемпиона — «Денвера».

«Денвер»

«Денвер» демонстрирует мощный старт в регулярном чемпионате. В четырех матчах действующий чемпион одержал четыре победы.

В стартовых поединках были обыграны «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:107), «Мемфис» (108:104), «Оклахома» (128:95) и «Юта» (110:102).

В матче против «Юты» победу «наггетсам» принес Никола Йокич. Сербский игрок оформил трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 11 передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Миннесоты» — 2.24, победа «Денвера» — 1.75.

Прогноз: «Денвер» сейчас на ходу, сложно определить команду, которая способна остановить команду «самородков». Ставим на очередную победу лидера Западной конференции.

Ставка — фора «Денвера» (-5) с коэффициентом 2.24.

Альтернативный прогноз: Игры с участием «Денвера» и «Миннесоты» проходят открыто. В среднем за игру забрасывается от 220-225 очков.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.35.