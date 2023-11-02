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    «Денвер» закрепится в лидерах Западной конференции?

    «Миннесота» — «Денвер». Ставка (к. 2.24) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 ноября 2023 года

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    Баскетбол. НБА 02 Ноября 2023 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» выступает пока с переменным успехом в новом сезоне национальной баскетбольной ассициации. Баскетболисты Дина Эвасона одержали всего одну победу и проиграли две встречи. В Западной конференции «Миннесота» занимат 11 место.

    В последней игре «Миннесота» уступила «Атланте» со счетом 113:127. Несмотря на проигрыш в этом поединке стоит отметить выступление Энтони Эдвардса. Защитник «лесных волков» отправил в кольцо соперника 31очко.

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    Вернулся в строй команды Джейден Макдэниелс. У форварда была травма игры и теперь сможет сыграть против действующего чемпиона — «Денвера».

    «Денвер»

    «Денвер» демонстрирует мощный старт в регулярном чемпионате. В четырех матчах действующий чемпион одержал четыре победы.

    В стартовых поединках были обыграны «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:107), «Мемфис» (108:104), «Оклахома» (128:95) и «Юта» (110:102).

    В матче против «Юты» победу «наггетсам» принес Никола Йокич. Сербский игрок оформил трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 11 передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Миннесоты» — 2.24, победа «Денвера» — 1.75.

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    Прогноз: «Денвер» сейчас на ходу, сложно определить команду, которая способна остановить команду «самородков». Ставим на очередную победу лидера Западной конференции.

    Ставка — фора «Денвера» (-5) с коэффициентом 2.24.

    Альтернативный прогноз: Игры с участием «Денвера» и «Миннесоты» проходят открыто. В среднем за игру забрасывается от 220-225 очков.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.35.

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    «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» закрепится в лидерах Западной конференции?
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