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    Справится ли Бразилия с чемпионом мира?

    Бразилия — Испания. Ставка (к. 2.00) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Испании
    Прогноз и ставки на Бразилия — Испания
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    Испания — Кот-д'Ивуар. Чемпионат мира
    В группе G предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Бразилии и Испании. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:30 мск. Бразилия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа G 28 Августа 2023 года
    Бразилия
  • Бразилиа
    •  Бразилия 16:30 Испания Испания
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    Бразилия

    Сборная Бразилии уверенно начала чемпионат мира, обыграв в стартовой игре мундиаля команду Ирана (100:59). Вклад в разгромную победу бразильцев внёс Бруно Кабокло, форвард набрал 16 очков.

    К слову, этой победой ЧМ сборная Бразилия прервала серию игр из двух поражений. До игры с Ираном были фиаско в матчах против Сербии (85:89) и Италии (87:93).

    На чемпионат мира бразильцы попали благодаря рейтингу команд, занявших 4 место в квалификации. Таким образом сборная Бразилии пропустила вперед Мексику, Пуэрто-Рико и США.

    Испания

    Действующие чемпионы мира защиту титула начали с победы: Испания в 1-м туре переиграл Кот-д'Ивуар (94:64).

    Тройку лучших игроков матча заняли испанские баскетболисты. Лучшей результативностью отметился игрок «Нью-Орлеана» Гильермо Эрнангомес, который отправил в кольцо соперник 22 очка.

    Вторым по коэффициенту полезного действия стал Усман Гаруба, у которого в активе 12 набранных очков. Замкнул топ-3 лидеров Хуан Эрнангомес с 11 очками.

    Все прогнозы на баскетбол

    Напомним, что старта чемпионата мира сборная Испании провела 5 товарищеских матчей: 3 победы и 2 проигрыша. Со знаком плюс завершились матчи против Доминиканской Республики (86:77), Словении (99:79) и Венесуэлы (87:57).

    Со знаком минус прошли игры с Канадой (80:85) и США (88:98).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Бразилии — 3.88, победа Испании— 1.27.

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    Прогноз: В этом матче ожидается яркая битва двух сильных команд. Встречаются два лидера группы G чемпионата мира. Победитель пары практически обеспечит себе путевку в следующий этап турнира. Бразилия если и проиграет матч, но точно даст бой чемпионам мира.

    Ставка: Фора Бразилии (+7.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка и рассчитывать на яркую игру бразильцев и испанцев.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 166 с коэффициентом 2.14.

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    Бразилия — Испания: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Справится ли Бразилия с чемпионом мира?
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