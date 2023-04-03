Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 03 апреля. Время — 03:30 по мск. «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» в двух последних матчах не похож сам на себя, поэтому Мюррею нужно разобраться со своим коллективом, иначе третьего поражения кряду не избежать.

В последней проигранной встрече с «Финиксом» хоть как-то старался играть в баскетбол Гордон, который набрал 26 очков, но их все равно не хватило для серьезного сопротивления в матче с «солнечными».

У «Денвера» пока ещё первое место на Западе и 51 победа против 26 поражений. В матче против «Голден Стэйт» расклад сил в пользу хозяев, поскольку три последних матча между этими клубами завершились в пользу «Наггетс».

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» за шесть последних встреч проиграл только один матч, который пришёлся на странную игру против «Миннесоты». Видно, что Керр взялся за свой клуб и он на хорошем ходу под завершение сезона.

В последнем матче «Уорриорз» победили «Сан-Антонио», А Стеф Карри отправил в кольцо соперника 33 очка в исполнении Карри.

«Голден Стэйт» пока на пятом месте конференции, но может подняться и выше по турнирной таблице, если продолжит побеждать, а соперники продолжат проигрывать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.80, победа «Голден Стэйт» — 2.18.

Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине игры.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.70.