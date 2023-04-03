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    «Денвер» — «Голден Стэйт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Голден Стэйт»
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    «Денвер»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 03 апреля. Время — 03:30 по мск. «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Денвер»

    «Денвер» в двух последних матчах не похож сам на себя, поэтому Мюррею нужно разобраться со своим коллективом, иначе третьего поражения кряду не избежать.

    В последней проигранной встрече с «Финиксом» хоть как-то старался играть в баскетбол Гордон, который набрал 26 очков, но их все равно не хватило для серьезного сопротивления в матче с «солнечными».

    У «Денвера» пока ещё первое место на Западе и 51 победа против 26 поражений. В матче против «Голден Стэйт» расклад сил в пользу хозяев, поскольку три последних матча между этими клубами завершились в пользу «Наггетс».

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» за шесть последних встреч проиграл только один матч, который пришёлся на странную игру против «Миннесоты». Видно, что Керр взялся за свой клуб и он на хорошем ходу под завершение сезона.

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    В последнем матче «Уорриорз» победили «Сан-Антонио», А Стеф Карри отправил в кольцо соперника 33 очка в исполнении Карри.

    «Голден Стэйт» пока на пятом месте конференции, но может подняться и выше по турнирной таблице, если продолжит побеждать, а соперники продолжат проигрывать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.80, победа «Голден Стэйт» — 2.18.

    Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине игры.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.70.

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    «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (4.70), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут победить действующего чемпиона?
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