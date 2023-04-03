«Денвер»
«Денвер» в двух последних матчах не похож сам на себя, поэтому Мюррею нужно разобраться со своим коллективом, иначе третьего поражения кряду не избежать.
В последней проигранной встрече с «Финиксом» хоть как-то старался играть в баскетбол Гордон, который набрал 26 очков, но их все равно не хватило для серьезного сопротивления в матче с «солнечными».
У «Денвера» пока ещё первое место на Западе и 51 победа против 26 поражений. В матче против «Голден Стэйт» расклад сил в пользу хозяев, поскольку три последних матча между этими клубами завершились в пользу «Наггетс».
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» за шесть последних встреч проиграл только один матч, который пришёлся на странную игру против «Миннесоты». Видно, что Керр взялся за свой клуб и он на хорошем ходу под завершение сезона.
В последнем матче «Уорриорз» победили «Сан-Антонио», А Стеф Карри отправил в кольцо соперника 33 очка в исполнении Карри.
«Голден Стэйт» пока на пятом месте конференции, но может подняться и выше по турнирной таблице, если продолжит побеждать, а соперники продолжат проигрывать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.80, победа «Голден Стэйт» — 2.18.
Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.
Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине игры.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.70.