ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнАнглия — Украина. Онлайн Эрлинг Холанн и Мартин ЭдегорНа плечах гигантов. Смогут ли Холанн и Эдегор вывести Норвегию на Евро-2024? UndisputedРасширенный ростер, новые наборы движений и режим карьеры. Что вошло в дорожную карту симулятора бокса Undisputed?
  • 17:58
    • Сборная Казахстана одержала волевую победу над командой Дании
  • 18:04
    • Англия — Украина: стартовые составы команд
  • 12:32
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в финал Восточной конференции
    Все новости спорта

    Гости смогут победить в Орегоне?

    «Портленд» — «Оклахома-Сити». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Оклахома-Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оклахома-Сити»
    Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 27 марта. Время — 02:00 по мск. «Портленд» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» за восемь последних матчей выиграл только один и ни о каких перспективах спасти сезон здесь попросту речь не идет.

    В последнем поединке «Трэйл Блэйзерс» без вариантов уступили «Чикаго» и даже не добрались до отметки в 100 набранных очков за матч, а лучшим снайпером оказался молодой канадец Шарп, оформивши 24 очка в кольцо «быков».

    «Портленд» опустился на 13 месте в своей конференции, имея «минус девять» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Оклахомы» у коллектива из Орегона больше шансов проиграть, нежели выиграть.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» проиграла в двух последних матчах, но из зоны плей-ин она не выпала. В предстоящем мачте против «Портленда» нужно во чтобы то ни стало побеждать, чтобы продолжать борьбу за постсезон.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последнем проигранном матче «Лейкерс» австралиец Гидди и канадец Гилджес-Александер набрали по 27 очков, но все равно это не помогло их клубу победить.

    На данный момент времени «Оклахома» уже на 10 позиции в своей конференции, имея в распоряжении на два поражения больше, чем побед. Коллектив Дэйгнолта сделает все возможное, чтобы победить в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 4.32, победа «Оклахомы» — 1.28.

    Прогноз: Гости обязаны побеждать, чтобы продолжить сражаться за плей-ин.

    Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.31.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Шварцман — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шарлотт — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Балтика — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фриц — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Словакия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кецманович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.38
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Портленд» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут победить в Орегоне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры