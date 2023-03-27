Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 27 марта. Время — 02:00 по мск. «Портленд» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» за восемь последних матчей выиграл только один и ни о каких перспективах спасти сезон здесь попросту речь не идет.

В последнем поединке «Трэйл Блэйзерс» без вариантов уступили «Чикаго» и даже не добрались до отметки в 100 набранных очков за матч, а лучшим снайпером оказался молодой канадец Шарп, оформивши 24 очка в кольцо «быков».

«Портленд» опустился на 13 месте в своей конференции, имея «минус девять» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Оклахомы» у коллектива из Орегона больше шансов проиграть, нежели выиграть.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» проиграла в двух последних матчах, но из зоны плей-ин она не выпала. В предстоящем мачте против «Портленда» нужно во чтобы то ни стало побеждать, чтобы продолжать борьбу за постсезон.

В последнем проигранном матче «Лейкерс» австралиец Гидди и канадец Гилджес-Александер набрали по 27 очков, но все равно это не помогло их клубу победить.

На данный момент времени «Оклахома» уже на 10 позиции в своей конференции, имея в распоряжении на два поражения больше, чем побед. Коллектив Дэйгнолта сделает все возможное, чтобы победить в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 4.32, победа «Оклахомы» — 1.28.

Прогноз: Гости обязаны побеждать, чтобы продолжить сражаться за плей-ин.

Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.31.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.38.