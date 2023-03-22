Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 22 марта. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» продолжает бороться за место в плей-ин ассоциации. От 10 места команду отделяют пять побед. Шансы на успех хоть и есть, но призрачные. В минувшем игровом дне «маги» потерпели гостевое поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:111).

В последних пяти встречах баскетболисты из Флориды также одержали победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (113:108) и «Майами» (126:114). Были и неудачные встречи с «Финиксом» (113:116) и «Сан-Антонио» (114:132).

Не смогут сыграть в предстоящем туре два игрока. С сотрясением в лазарете находится Джейлен Саггс, а с травмой подколенного сухожилия вне игры остаётся Джонатан Айзек.

На данный момент «Орландо» занимает в Восточной конференции 13 место. В 72 матчах коллектив одержал 29 побед и потерпел 43 поражения.

«Вашингтон»

У «Вашингтона» больше шансов, чем у «Орландо» на выход в плей-ин, «колдуны» буквально наступают на пятки «Чикаго». Соперников разделяют всего две победы.

Хотя последние две встречи «Вашингтон» проиграл, сначала «Кливленду» (94:117), а затем «Сакраменто» (118:132). Последнюю победу «волшебники» одержали 15 марта. Был обыгран «Детройт» со счётом 117:97.

Под вопросом участие лидера команды Кайла Кузмы. Форвард «Вашингтона» получил травму лодыжки в матче против «Сакраменто». На площадке игрок провёл почти 32 минуты игрового времени.

На Востоке «Вашингтон» занимает 11 место с отрицательным балансом победы и поражений. За 71 игру команда выиграла 32 матча и проиграла 39 встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Орландо» — 1.86, победа «Вашингтона» — 2.08.

Прогноз: Равные по силе команды. Мы остановим выбор на гостевой команде, так как «Вашингтон» близок к тому, чтобы навязать борьбу «Чикаго» за место в десятке. У игроков «Орландо» в этом плане мотивация ниже.

Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча. В среднем игры с участием «Орландо» и «Вашингтона» завершаются на отметке 220-230 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.06.