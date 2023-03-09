«Вашингтон»
«Вашингтон» в последнем матче со скрипом выиграл у «Детройт», но при всем этом до матча с «Пистонз» у столичного коллектива было два поражения подряд.
В игре против коллектива из Мичигана лучшим снайпером клуба стал Брэдли Билл, который оформил 32 бала в кольцо соперника и помог своему клубу одержать непростую победу.
На данный момент у «Вашингтона» 31 победа при 34 поражениях и десятое место в восточной конференции. С «Атлантой» придется серьезно постараться, поскольку столичный клуб выиграл всего лишь одну встречу за четыре последних очных поединка.
«Атланта»
«Атланта» в последних играх не оправдывает возложенных на неё ожиданий и клуб Макмиллана выиграл всего лишь одну встречу за четыре последних поединка.
В последнем матче клуб из Джорджии капитулировал перед «Майами», но при этом набрал 128 очков. Больше всех постарался Трэй Янг, который отправил в кольцо «Хит» 25 очков.
На данный момент у «Атланты» 32 победы и 33 поражения. Это дает право размещаться на восьмом месте в Восточной конференции. В матче против «Вашингтона» именно гости являются фаворитами матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.39, победа «Аталнты» — 1.68.
Прогноз: Гости весьма хороши на протяжении всего сезона. н опри этом хозяева на своем паркет умеют добиваться необходимого результата.
Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в результативный баскетбол, поэтому большой тотал матча не будет сюрпризом.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.05.