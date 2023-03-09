Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 09 марта. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» в последнем матче со скрипом выиграл у «Детройт», но при всем этом до матча с «Пистонз» у столичного коллектива было два поражения подряд.

В игре против коллектива из Мичигана лучшим снайпером клуба стал Брэдли Билл, который оформил 32 бала в кольцо соперника и помог своему клубу одержать непростую победу.

На данный момент у «Вашингтона» 31 победа при 34 поражениях и десятое место в восточной конференции. С «Атлантой» придется серьезно постараться, поскольку столичный клуб выиграл всего лишь одну встречу за четыре последних очных поединка.

«Атланта»

«Атланта» в последних играх не оправдывает возложенных на неё ожиданий и клуб Макмиллана выиграл всего лишь одну встречу за четыре последних поединка.

В последнем матче клуб из Джорджии капитулировал перед «Майами», но при этом набрал 128 очков. Больше всех постарался Трэй Янг, который отправил в кольцо «Хит» 25 очков.

На данный момент у «Атланты» 32 победы и 33 поражения. Это дает право размещаться на восьмом месте в Восточной конференции. В матче против «Вашингтона» именно гости являются фаворитами матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.39, победа «Аталнты» — 1.68.

Прогноз: Гости весьма хороши на протяжении всего сезона. н опри этом хозяева на своем паркет умеют добиваться необходимого результата.

Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в результативный баскетбол, поэтому большой тотал матча не будет сюрпризом.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.05.