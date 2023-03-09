ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал МусиалаОт «застенчивого Бэмби» до «нового Месси». Джамал Мусиала — будущая суперзвезда европейского футбола Килиан Мбаппе Все или ничего. Очередной провал в Лиге чемпионов оставит ПСЖ в руинах «Тоттенхэм» — «Милан»«Тоттенхэм» — «Милан». Онлайн
    Все новости спорта

    Хозяева смогут одолеть непростого соперника?

    «Вашингтон» — «Атланта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атланта»
    Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 09 марта. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 09 Марта 2023 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» в последнем матче со скрипом выиграл у «Детройт», но при всем этом до матча с «Пистонз» у столичного коллектива было два поражения подряд.

    В игре против коллектива из Мичигана лучшим снайпером клуба стал Брэдли Билл, который оформил 32 бала в кольцо соперника и помог своему клубу одержать непростую победу.

    На данный момент у «Вашингтона» 31 победа при 34 поражениях и десятое место в восточной конференции. С «Атлантой» придется серьезно постараться, поскольку столичный клуб выиграл всего лишь одну встречу за четыре последних очных поединка.

    «Атланта»

    «Атланта» в последних играх не оправдывает возложенных на неё ожиданий и клуб Макмиллана выиграл всего лишь одну встречу за четыре последних поединка.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В последнем матче клуб из Джорджии капитулировал перед «Майами», но при этом набрал 128 очков. Больше всех постарался Трэй Янг, который отправил в кольцо «Хит» 25 очков.

    На данный момент у «Атланты» 32 победы и 33 поражения. Это дает право размещаться на восьмом месте в Восточной конференции. В матче против «Вашингтона» именно гости являются фаворитами матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.39, победа «Аталнты» — 1.68.

    Прогноз: Гости весьма хороши на протяжении всего сезона. н опри этом хозяева на своем паркет умеют добиваться необходимого результата.

    Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в результативный баскетбол, поэтому большой тотал матча не будет сюрпризом.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Селтик — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  7.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.30
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Легечка — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бостон — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Майами — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Денвер — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут одолеть непростого соперника?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры