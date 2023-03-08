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    «Вашингтон» увезёт победу из Мичигана?

    «Детройт» — «Вашингтон». Прогноз (к. 2.30), ставка на матч регулярки НБА, 8 марта 2023 года

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    Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 8 марта. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Марта 2023 года

    «Детройт»

    «Детройт» не может выиграть уже восьмой матч подряд. В минувшем игровом дне команда уступила «Портленду» (104:110). В этой встрече в составе коллектива из штата Мичиган отметился Исайя Ливерс: 17 очков, 5 подборов и 2 передачи.

    В неудачную серию также вошли матчи против «Кливленда» (90:114), «Чикаго» (115:117), «Шарлотт» (106:117), «Торонто» (91:95 и 118:119), «Орландо» (106:108) и «Бостона» (109:127).

    В составе «Детройта» четыре травмированных игрока: Кейд Каннингем (травма ноги), Джаден Дюрен (травма лодыжки), Боян Богданович (травма ахилла) и Айзея Стюарт (травма бедра).

    В Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 15 победах и 50 поражениях.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» не может выиграть уже второй матч, проиграв сначала «Торонто» (109:116), а затем и «Милуоки» (111:117). В этих встречах «колдуны» дали бой соперникам. С «Торонто» пришлось играть овертайм, а с лидером Восточнй конференции «Милуоки» отставание составило всего четыре очка.

    Ранее «Вашингтон» смог выиграть два матча. Были обыграны «Торонто» (119:108) и «Атланта» (119:116).

    Из-за травмы поясницы не сыграет против «Детройта» Монте Морриса, а участие Кайла Кузмы под вопросом. У лидера «Вашингтона» — травма колена.

    «Вашингтон» занимает место в зоне плей-ин, а точнее 10 позицию. В 64 матчах команда одержала 30 побед и потерпела 34 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 3.20, победа «Вашингтона» — 1.42.

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    Прогноз: «Вашингтон» выглядит предпочтительнее в этой паре, так как класс команд сильно разнится. Возможно, состоится разгромная победа гостей.

    Ставка: Фора «Вашингтона» (-8.5) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативный прогноз:  А ещё можно рискнуть в пользу результативного матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.21.

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    «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» увезёт победу из Мичигана?
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