«Детройт»
«Детройт» не может выиграть уже восьмой матч подряд. В минувшем игровом дне команда уступила «Портленду» (104:110). В этой встрече в составе коллектива из штата Мичиган отметился Исайя Ливерс: 17 очков, 5 подборов и 2 передачи.
В неудачную серию также вошли матчи против «Кливленда» (90:114), «Чикаго» (115:117), «Шарлотт» (106:117), «Торонто» (91:95 и 118:119), «Орландо» (106:108) и «Бостона» (109:127).
В составе «Детройта» четыре травмированных игрока: Кейд Каннингем (травма ноги), Джаден Дюрен (травма лодыжки), Боян Богданович (травма ахилла) и Айзея Стюарт (травма бедра).
В Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 15 победах и 50 поражениях.
«Вашингтон»
«Вашингтон» не может выиграть уже второй матч, проиграв сначала «Торонто» (109:116), а затем и «Милуоки» (111:117). В этих встречах «колдуны» дали бой соперникам. С «Торонто» пришлось играть овертайм, а с лидером Восточнй конференции «Милуоки» отставание составило всего четыре очка.
Ранее «Вашингтон» смог выиграть два матча. Были обыграны «Торонто» (119:108) и «Атланта» (119:116).
Из-за травмы поясницы не сыграет против «Детройта» Монте Морриса, а участие Кайла Кузмы под вопросом. У лидера «Вашингтона» — травма колена.
«Вашингтон» занимает место в зоне плей-ин, а точнее 10 позицию. В 64 матчах команда одержала 30 побед и потерпела 34 поражения.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 3.20, победа «Вашингтона» — 1.42.
Прогноз: «Вашингтон» выглядит предпочтительнее в этой паре, так как класс команд сильно разнится. Возможно, состоится разгромная победа гостей.
Ставка: Фора «Вашингтона» (-8.5) с коэффициентом 2.30.
Альтернативный прогноз: А ещё можно рискнуть в пользу результативного матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.21.