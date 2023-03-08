Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 8 марта. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» не может выиграть уже восьмой матч подряд. В минувшем игровом дне команда уступила «Портленду» (104:110). В этой встрече в составе коллектива из штата Мичиган отметился Исайя Ливерс: 17 очков, 5 подборов и 2 передачи.

В неудачную серию также вошли матчи против «Кливленда» (90:114), «Чикаго» (115:117), «Шарлотт» (106:117), «Торонто» (91:95 и 118:119), «Орландо» (106:108) и «Бостона» (109:127).

В составе «Детройта» четыре травмированных игрока: Кейд Каннингем (травма ноги), Джаден Дюрен (травма лодыжки), Боян Богданович (травма ахилла) и Айзея Стюарт (травма бедра).

В Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 15 победах и 50 поражениях.

«Вашингтон»

«Вашингтон» не может выиграть уже второй матч, проиграв сначала «Торонто» (109:116), а затем и «Милуоки» (111:117). В этих встречах «колдуны» дали бой соперникам. С «Торонто» пришлось играть овертайм, а с лидером Восточнй конференции «Милуоки» отставание составило всего четыре очка.

Ранее «Вашингтон» смог выиграть два матча. Были обыграны «Торонто» (119:108) и «Атланта» (119:116).

Из-за травмы поясницы не сыграет против «Детройта» Монте Морриса, а участие Кайла Кузмы под вопросом. У лидера «Вашингтона» — травма колена.

«Вашингтон» занимает место в зоне плей-ин, а точнее 10 позицию. В 64 матчах команда одержала 30 побед и потерпела 34 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 3.20, победа «Вашингтона» — 1.42.

Прогноз: «Вашингтон» выглядит предпочтительнее в этой паре, так как класс команд сильно разнится. Возможно, состоится разгромная победа гостей.

Ставка: Фора «Вашингтона» (-8.5) с коэффициентом 2.30.

Альтернативный прогноз: А ещё можно рискнуть в пользу результативного матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.21.