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    «Вашингтон» поднимется в турнирной таблице?

    «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз (к. 2.10), ставка на матч регулярки НБА, 3 марта 2023 года

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    Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 3 марта. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Марта 2023 года
    Вашингтон
  • НБА
    •  Вашингтон 03:00 Торонто Торонто
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    «Вашингтон»

    «Вашингтон» прервал чёрную полосу игр. В гостевом поединке «волшебники» одержали победу над «Атлантой» (119:116). В матче отличился Брэдли Бил. Защитник команды отправил в кольцо соперника 37 очков. До этого баскетболисты «Вашингтона» уступили «Чикаго» (82:102) и «Нью-Йорку» (109:115).

    Под вопросом участие защитника Монте Морриса. У игрока травма поясницы. Не сможет сыграть и Кристапс Порзингис. У форварда травма колена.

    «Вашингтон» сохранил место в десятке Восточной конференции при 29 победах и 32 поражениях.

    «Торонто»

    «Торонто» реабилитировался перед своими болельщиками после поражения от «Кливленда» (93:118). В последнем туре канадцы переиграли «Чикаго» (104:98). Встреча прошла в Канаде.

    Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком в составе «Торонто». Форвард набрал 20 очков, сделал 3 передачи и совершил 8 подборов.

    А ещё были три победы над «Детройтом» (95:91), «Нью-Орлеан» (115:110) и «Орландо» (123:113).

    «Торонто» занимает 9 место на Востоке. У команды пока отрицательный баланс побед и поражений. Канадцы выиграли 31 победу и проиграли 32 встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтона» — 2.10, победа «Торонто» — 1.83.

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    Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице. У «Вашингтона» есть возможность обойти соперника в таблице. «Волшебники» сейчас сверхмотивированны, особенно после победы в последнем туре.

    Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: В среднем матчи «Вашингтона» и «Торонто» завершаются на отметке свыше 220 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Вашингтон» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» поднимется в турнирной таблице?
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