ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии» Роберт ЛевандовскийНеожиданный вывод. «Барселоне» будет лучше без Левандовского Хабиб НурмагомедовНаследие Хабиба в легком весе UFC продлится очень долго. Махачева на троне может сменить младший брат «Орла» Усман
  • 15:51
    • Анчелотти заявил, что не планирует покидать «Реал»
  • 15:47
    • «Аль-Наср» хочет подписать Рамоса
  • 15:10
    • 36-летний Жиру может остаться в «Милане»
  • 15:00
    • «Адмирал» на своей площадке всухую переиграл «Амур»
  • 14:47
    • «Спартак» хочет подписать защитника сборной Марокко
  • 14:15
    • Вундеркинд Эндрик рассказал, почему выбрал перейти в «Реал»
    Все новости спорта

    Гости обыграют «Индиану» седьмой раз подряд?

    «Индиана» — «Кливленд». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд»
    Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 30 декабря. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 30 Декабря 2022 года

    «Индиана»

    Нет никакой стабильности в игре команды Нэйта Бьоркгрена, поскольку у «Индианы» не бывает длительных позитивных серий из нескольких побед кряду, но в тоже время и в затяжные кризисы она не особо любит заходить.

    В последнем проведенном матче была обыграна «Атланта» (129:114). Солировали в том поединке Хилд и Хэлибертон. В сумме на двоих они набрали 51 очко.

    На данный момент у «Индианы» восьмое место в конференции, и на одну победу больше, чем поражений (18 против 17), и восьмое место на Востоке. Шесть последних матчей против «Кливленда» завершались не в пользу «Индианы».

    «Кливленд»

    «Кливленд» проводит последние поединки совершенно без настроения и проиграл два поединка кряду: «Бруклину» (117:125) и «Торонто» (107:118). «Индиана» тоже не подарок, но в играх с ней у «Кливленда» очень хорошая статистика в последних матчах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последнем проигранном матче против «сеточников» самым результативным был Дариус Гарленд, оформивший 46 очков в кольцо соперника, но этого даже и близко не хватило для победы в матче.

    На данный момент «Кливленд» на четвертом месте в своей конференции с 22 победами и 13 поражениями. С «Индианой» последние матчи у «Кавальерс» явно получаются, поэтому вероятность победы в ближайшей игре также весьма высока.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 2.85, победа «Кливленда» — 1.45.

    Прогноз: У «Индианы» матч на матч не проходится, а у гостей состав куда сильнее, и два поражения от сильных соперников ни о чем не говорят.

    Альтернативный прогноз: Хозяева способны выиграть хотя бы одну половину встречи.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.85.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 5.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Латвия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лорьян — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ницца — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Индиана» — «Кливленд»: прогноз, ставка (5.90), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Гости обыграют «Индиану» седьмой раз подряд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры