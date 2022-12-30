Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 30 декабря. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

Нет никакой стабильности в игре команды Нэйта Бьоркгрена, поскольку у «Индианы» не бывает длительных позитивных серий из нескольких побед кряду, но в тоже время и в затяжные кризисы она не особо любит заходить.

В последнем проведенном матче была обыграна «Атланта» (129:114). Солировали в том поединке Хилд и Хэлибертон. В сумме на двоих они набрали 51 очко.

На данный момент у «Индианы» восьмое место в конференции, и на одну победу больше, чем поражений (18 против 17), и восьмое место на Востоке. Шесть последних матчей против «Кливленда» завершались не в пользу «Индианы».

«Кливленд»

«Кливленд» проводит последние поединки совершенно без настроения и проиграл два поединка кряду: «Бруклину» (117:125) и «Торонто» (107:118). «Индиана» тоже не подарок, но в играх с ней у «Кливленда» очень хорошая статистика в последних матчах.

В последнем проигранном матче против «сеточников» самым результативным был Дариус Гарленд, оформивший 46 очков в кольцо соперника, но этого даже и близко не хватило для победы в матче.

На данный момент «Кливленд» на четвертом месте в своей конференции с 22 победами и 13 поражениями. С «Индианой» последние матчи у «Кавальерс» явно получаются, поэтому вероятность победы в ближайшей игре также весьма высока.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 2.85, победа «Кливленда» — 1.45.

Прогноз: У «Индианы» матч на матч не проходится, а у гостей состав куда сильнее, и два поражения от сильных соперников ни о чем не говорят.

Альтернативный прогноз: Хозяева способны выиграть хотя бы одну половину встречи.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.85.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 5.90.