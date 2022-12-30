Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 30 декабря. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» снова одержал победу в регулярке. Четыре матча — четыре победы. В этот раз под удар попали баскетболисты «Нью-Йорка» (126:121). Всё решилось в дополнительное время.

Главный герой матча Лука Дончич. Для него это матч карьеры. Трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Такого ещё результата не было ни у кого. Даже у легендарного Уилта Чемберлена.

Самое интересное, что за минуту до финальной сирены, Лука Дончич сократил отставание от «никсов» в 9 очков. А затем принес победу «Далласу» в этом поединке.

«Даллас» сохранил 7 место в Западной конференции. В 35 матчах «ковбои» одержали 19 побед и потерпели 16 поражений.

«Хьюстон»

«Хьюстон» — аутсайдер Западной конференции. Команда идёт на последнем месте при 10 победах и 24 поражениях.

В последних пяти встречах команда потерпела четыре поражения. В последней игре уступили «Бостону» (102:126). Были также неудачные встречи против «Далласа» (106:112), «Орландо» (110:116) и «Сан-Антонио» (105:124).

Практически все баскетболисты вернулись в строй. Лазарет — пуст. Под вопросом только участие Джейшона Тейта. У него травма лодыжки. Однако, есть вероятность что форвард «Хьюстона» сможет сыграть против «Далласа» и Луки Дончича.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.21, победа «Хьюстона» — 5.50.

Прогноз: «Даллас» — фаворит пары и с большой вероятностью одержит победу в этом матче.

Ставка: Фора «Далласа» (-12.5) с коэффициентом 2.21.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.01.