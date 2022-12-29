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    Справится ли «Вашингтон» с фаворитом?

    «Вашингтон» — «Финикс». Прогноз (к. 2.16), ставка на матч регулярки НБА, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Финикс»
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    Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 29 декабря. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2022 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» прервал восьмиматчевую выигрышную серию «Филадельфию». На домашней арене «волшебник» нанесли поражение «76-м» со счётом 116:111. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.

    Сам «Вашингтон» одержал вторую победу кряду. Была гостевая победа над «Сакраменто» (125:111). А еще совсем недавно команда потерпела 10 поражений подряд. Было это с 1 по 19 декабря.

    К слову серия фиаско возможно, была связана с отсутствием нескольких ключевых игроков. После мышечной травмы выздоровел Делон Райт, вернулся в строй Брэдли Бил. У игрока был травма подколенного сухожилия.

    А ещё Уильям Бартон с травмой ноги. Монте Моррис — травма паха. И Руи Хатимура — травма лодыжки. Все 5 баскетболистов теперь в строю. А лазарет «Вашингтона» — пуст.

    «Вашингтон» занимает 12 место в Восточной конференции. Команда провела в регулярке 35 матчей. Одержала 14 побед и потерпела 21 поражение.

    «Финикс»

    А вот у «Финикса» есть проблемы в составе. Не смогут своей команде в предстоящей встрече помочь Букер (травма паха), Джонсон (травма колена) и Шамет (травма ахилла).

    «Финикс» прервал чёрную полосу. В гостях «солнечные» нанесли поражение «Мемфису» (125:108). Вклад в победу команды внёс Дуэйн Вашингтон. Игрок набрал 26 очков.

    До этого была серия из трех поражений. «Финикс» уступил, «Денверу» (125:128), «Вашингтону» (110:113) и «Мемфису» (100:125).

    «Финикс» потерял место в Топ-4 Западной конференции и теперь занимает 5 место. «Солнечные» провели 35 матчей при 20 победах и 15 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтон» — 2.16, победа «Финикса» — 1.92.

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    Прогноз: «Вашингтон» может преподнести сюрприз сопернику. В команду вернулись ее лидеры. А у «Финикса» напротив, дела с лазаретом обстоят сложнее и команды может дать сбой.

    Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 2.16.

    Альтернативный прогноз: Можно перестраховаться и сыграть на плюсовой форе хозяев.

    Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+1.5) с коэффициентом 1.99.

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    «Вашингтон» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Вашингтон» с фаворитом?
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