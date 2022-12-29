Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 29 декабря. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» прервал восьмиматчевую выигрышную серию «Филадельфию». На домашней арене «волшебник» нанесли поражение «76-м» со счётом 116:111. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.

Сам «Вашингтон» одержал вторую победу кряду. Была гостевая победа над «Сакраменто» (125:111). А еще совсем недавно команда потерпела 10 поражений подряд. Было это с 1 по 19 декабря.

К слову серия фиаско возможно, была связана с отсутствием нескольких ключевых игроков. После мышечной травмы выздоровел Делон Райт, вернулся в строй Брэдли Бил. У игрока был травма подколенного сухожилия.

А ещё Уильям Бартон с травмой ноги. Монте Моррис — травма паха. И Руи Хатимура — травма лодыжки. Все 5 баскетболистов теперь в строю. А лазарет «Вашингтона» — пуст.

«Вашингтон» занимает 12 место в Восточной конференции. Команда провела в регулярке 35 матчей. Одержала 14 побед и потерпела 21 поражение.

«Финикс»

А вот у «Финикса» есть проблемы в составе. Не смогут своей команде в предстоящей встрече помочь Букер (травма паха), Джонсон (травма колена) и Шамет (травма ахилла).

«Финикс» прервал чёрную полосу. В гостях «солнечные» нанесли поражение «Мемфису» (125:108). Вклад в победу команды внёс Дуэйн Вашингтон. Игрок набрал 26 очков.

До этого была серия из трех поражений. «Финикс» уступил, «Денверу» (125:128), «Вашингтону» (110:113) и «Мемфису» (100:125).

«Финикс» потерял место в Топ-4 Западной конференции и теперь занимает 5 место. «Солнечные» провели 35 матчей при 20 победах и 15 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтон» — 2.16, победа «Финикса» — 1.92.

Прогноз: «Вашингтон» может преподнести сюрприз сопернику. В команду вернулись ее лидеры. А у «Финикса» напротив, дела с лазаретом обстоят сложнее и команды может дать сбой.

Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 2.16.

Альтернативный прогноз: Можно перестраховаться и сыграть на плюсовой форе хозяев.

Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+1.5) с коэффициентом 1.99.