«Нью-Йорк»
Победная серия «Нью-Йорка» продолжается. Команда одержала 7 победу подряд в регулярке. В минувшем игроком дне «никсы» одолели «Индиану» (109:106). В этой встрече результативностью отметился Джален Брансон. Защитник набрал 30 очков.
В выигрышную серию входят также матчи против «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланты» (113:89) и «Кливленда» (92:81).
Баскетболисты «Нью-Йорка» хоть и выиграли седьмой поединок подряд, но не могут ворваться в Топ-5 своей конференции, так как их конкуренты также добиваются успеха. «Нью-Йорк» закрепился на 6 месте при 17 победах и 13 поражениях.
«Голден Стэйт»
Свершилось! «Голден Стэйт» прервал серию поражений из трёх матчей. Победу «золотые» добыли в гостевом поединке против «Торонто» (126:110). В этой встрече отличился Джордан Пул — 43 очка.
«Голден Стэйт» третью игру проведёт без своего лидера Стефена Карри. Защитник калифорнийцев получил травму плеча в матче с «Индианой».
Помимо Карри в лазарете команды также Игудала (травма бедра) и Уиггинс (травма паха).
«Голден Стэйт» хоть и победил, но остался на 11 месте Западной конференции. Команда провела 31 матч: 15 побед и 16 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорк» — 1.59, победа «Голден Стэйт» — 2.80.
Прогноз: Действующему чемпиону будет сложно в Нью-Йорке. Был бы на площадке Карри, можно было бы с уверенностью отдать победу гостям. Но команда сейчас на психологическом подьеме. Мы рискнем в польщу «Голден Стэйт».
Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.80.
Альтернативный прогноз: И «Нью-Йорк», и «Голден Стэйт» умеют играть открыто. Так, что ожидается открытая игра.
Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.73.