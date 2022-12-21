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    Остановят ли чемпионы «Нью-Йорк»?

    «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 2.80), ставка на матч регулярки НБА, 21 декабря 2022 года

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    Баскетбол. НБА 21 Декабря 2022 года

    «Нью-Йорк»

    Победная серия «Нью-Йорка» продолжается. Команда одержала 7 победу подряд в регулярке. В минувшем игроком дне «никсы» одолели «Индиану» (109:106). В этой встрече результативностью отметился Джален Брансон. Защитник набрал 30 очков.

    В выигрышную серию входят также матчи против «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланты» (113:89) и «Кливленда» (92:81).

    Баскетболисты «Нью-Йорка» хоть и выиграли седьмой поединок подряд, но не могут ворваться в Топ-5 своей конференции, так как их конкуренты также добиваются успеха. «Нью-Йорк» закрепился на 6 месте при 17 победах и 13 поражениях.

    «Голден Стэйт»

    Свершилось! «Голден Стэйт» прервал серию поражений из трёх матчей. Победу «золотые» добыли в гостевом поединке против «Торонто» (126:110). В этой встрече отличился Джордан Пул — 43 очка.

    «Голден Стэйт» третью игру проведёт без своего лидера Стефена Карри. Защитник калифорнийцев получил травму плеча в матче с «Индианой».

    Помимо Карри в лазарете команды также Игудала (травма бедра) и Уиггинс (травма паха).

    «Голден Стэйт» хоть и победил, но остался на 11 месте Западной конференции. Команда провела 31 матч: 15 побед и 16 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорк» — 1.59, победа «Голден Стэйт» — 2.80.

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    Прогноз: Действующему чемпиону будет сложно в Нью-Йорке. Был бы на площадке Карри, можно было бы с уверенностью отдать победу гостям. Но команда сейчас на психологическом подьеме. Мы рискнем в польщу «Голден Стэйт».

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.80.

    Альтернативный прогноз: И «Нью-Йорк», и «Голден Стэйт» умеют играть открыто. Так, что ожидается открытая игра.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.73.

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    «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Остановят ли чемпионы «Нью-Йорк»?
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