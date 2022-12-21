Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 21 декабря. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Победная серия «Нью-Йорка» продолжается. Команда одержала 7 победу подряд в регулярке. В минувшем игроком дне «никсы» одолели «Индиану» (109:106). В этой встрече результативностью отметился Джален Брансон. Защитник набрал 30 очков.

В выигрышную серию входят также матчи против «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланты» (113:89) и «Кливленда» (92:81).

Баскетболисты «Нью-Йорка» хоть и выиграли седьмой поединок подряд, но не могут ворваться в Топ-5 своей конференции, так как их конкуренты также добиваются успеха. «Нью-Йорк» закрепился на 6 месте при 17 победах и 13 поражениях.

«Голден Стэйт»

Свершилось! «Голден Стэйт» прервал серию поражений из трёх матчей. Победу «золотые» добыли в гостевом поединке против «Торонто» (126:110). В этой встрече отличился Джордан Пул — 43 очка.

«Голден Стэйт» третью игру проведёт без своего лидера Стефена Карри. Защитник калифорнийцев получил травму плеча в матче с «Индианой».

Помимо Карри в лазарете команды также Игудала (травма бедра) и Уиггинс (травма паха).

«Голден Стэйт» хоть и победил, но остался на 11 месте Западной конференции. Команда провела 31 матч: 15 побед и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорк» — 1.59, победа «Голден Стэйт» — 2.80.

Прогноз: Действующему чемпиону будет сложно в Нью-Йорке. Был бы на площадке Карри, можно было бы с уверенностью отдать победу гостям. Но команда сейчас на психологическом подьеме. Мы рискнем в польщу «Голден Стэйт».

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.80.

Альтернативный прогноз: И «Нью-Йорк», и «Голден Стэйт» умеют играть открыто. Так, что ожидается открытая игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.73.