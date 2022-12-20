Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 20 декабря. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» прервала чёрную полосу из трёх матчей. Случилось это в гостевой встрече против «Оклахомы» (112:110). Лучшим игроком в составе победителей стал Наз Райд. Игрок набрал 28 очков. До дабл-дабла на хватило одного подбора.

Ранее «лесные волки» потерпели три поражения подряд от «Портленда» (118:124 и 112:133) и «Лос-Анджелес Клипперс» (88:99).

Из свежего. У «Миннесоты» сейчас идет выигрышная серия, которая состоит уже из двух матчей. После удачной игры с «Оклахомой» последовала домашняя победа над «Чикаго» (150:126). Разгромить соперника получилось благодаря усилиям Энтони Эдардся — 37 очков.

«Миннесота» чуть подправила турнирное положение в своей конференции. На Западе «Тимбервулвз» занимает 10 место. Команда провела 30 матчей: 15 побед и 15 поражений.

По-прежнему от травмы не могут оправиться два баскетболиста «Миннесоты». Речь о Торине Принсе и Карл-Энтони Таунсе.

«Даллас»

«Даллас» продолжает буксовать в регулярке без своего лидера Дончича. Последнюю встречу команда проиграла одному из лидеров Восточной конференции «Кливленду» (99:100).

Разница всего в 1 очко. Все решилось в овертайме. Основное время матча завершилось вничью (96:96).

Кемба Уокер — лучший игрок матча. Защитник «Далласа» забросил в кольцо «Кливленда» 32 очка.

В последних пяти встречах «Даллас» выиграл у «Портленда» (130:110) и «Оклахомы» (121:114).

В лазарете «ковбоев» пять игроков. Речь о Джошуа Грине (травма локтя), Спенсере Динвидди (травма колена), Макс Клебере (травма подокленного сухожилия), Дуайт Пауэлле и Лука Дончиче (у обоих мышечная травма).

На Западе «Даллас» идёт на 9 месте при 15 победах и 15 поражениях. Лидер команды Лука Дончич пропустит вторую игру подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Миннесоты» — 2.60, победа «Далласа» — 1.67.

Прогноз: Без 5 игроков у «Далласа» нет шансов против «лесных волков». К тому же не сыграет Дончич. Без словенского лидера «ковбоям» будет тяжело.

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.60.

Альтернативный прогноз: Можно перестраховать и сыграть на результативности матча, так как играют соседи по турнирной таблице.

Альтернативная ставка: Тотал больше 229 с коэффициентом 2.04.