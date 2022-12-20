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    Кто выиграет дуэль прямых конкурентов?

    «Миннесота» — «Даллас». Прогноз (к. 2.60), ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2022 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» прервала чёрную полосу из трёх матчей. Случилось это в гостевой встрече против «Оклахомы» (112:110). Лучшим игроком в составе победителей стал Наз Райд. Игрок набрал 28 очков. До дабл-дабла на хватило одного подбора.

    Ранее «лесные волки» потерпели три поражения подряд от «Портленда» (118:124 и 112:133) и «Лос-Анджелес Клипперс» (88:99).

    Из свежего. У «Миннесоты» сейчас идет выигрышная серия, которая состоит уже из двух матчей. После удачной игры с «Оклахомой» последовала домашняя победа над «Чикаго» (150:126). Разгромить соперника получилось благодаря усилиям Энтони Эдардся — 37 очков.

    «Миннесота» чуть подправила турнирное положение в своей конференции. На Западе «Тимбервулвз» занимает 10 место. Команда провела 30 матчей: 15 побед и 15 поражений.

    По-прежнему от травмы не могут оправиться два баскетболиста «Миннесоты». Речь о Торине Принсе и Карл-Энтони Таунсе.         

    «Даллас»

    «Даллас» продолжает буксовать в регулярке без своего лидера Дончича. Последнюю встречу команда проиграла одному из лидеров Восточной конференции «Кливленду» (99:100).

    Разница всего в 1 очко. Все решилось в овертайме. Основное время матча завершилось вничью (96:96).

    Кемба Уокер — лучший игрок матча. Защитник «Далласа» забросил в кольцо «Кливленда» 32 очка.

    В последних пяти встречах «Даллас» выиграл у «Портленда» (130:110) и «Оклахомы» (121:114).

    В лазарете «ковбоев» пять игроков. Речь о Джошуа Грине (травма локтя), Спенсере Динвидди (травма колена), Макс Клебере (травма подокленного сухожилия), Дуайт Пауэлле и Лука Дончиче (у обоих мышечная травма).

    На Западе «Даллас» идёт на 9 месте при 15 победах и 15 поражениях. Лидер команды Лука Дончич пропустит вторую игру подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Миннесоты» — 2.60, победа «Далласа» — 1.67.

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    Прогноз: Без 5 игроков у «Далласа» нет шансов против «лесных волков». К тому же не сыграет Дончич. Без словенского лидера «ковбоям» будет тяжело.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.60.

    Альтернативный прогноз: Можно перестраховать и сыграть на результативности матча, так как играют соседи по турнирной таблице.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 229 с коэффициентом 2.04.

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    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто выиграет дуэль прямых конкурентов?
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