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    Выиграет ли «Милуоки» у лучшей команды регулярного чемпионата?

    «Финикс» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Милуоки»
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    Бобби Портис
    В пятницу, 11 февраля, «Финикс» примет «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 44 победы и 10 поражений.

    С середины января «Санз» потерпели всего одно поражение, уступив «Атланте» (115:124). Накануне они разобрались с «Филадельфией» (114:109).

    В игре против «Сиксерс» самым результативным стал Девин Букер — 35 очков. Микал Бриджес добавил 23 балла, а Крис Пол — 16 баллов и 12 передач.

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    В лазарете «Финикса» находятся Кэмерон Пэйн, Ландри Шамет, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Милуоки»

    «Милуоки» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 21 поражением.

    В четырех последних матчах «Бакс» обыграли «Вашингтон» (112:98), «Портленд» (137:108), «Клипперс» (137:113) и «Лейкерс» (131:116).

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    • Во встрече с «Лейкерс» Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу — 44 очка, 14 подборов и 8 передач. Бобби Портис набрал 23 очка, а Крис Миддлтон — 21.

    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Грэйсон Аллен, Джордж Хилл и Брук Лопес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.59, победа «Милуоки» — 2.25.

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    Очевидно, что «Санз» — лучшая команда регулярного чемпионата, и скинуть с трона ее вряд ли удастся.

    Однако последние результаты «Бакс» доказывают, что они способны обыграть любого соперника. У «Финикса» внушительный список травм, и, как нам кажется, аризонцам не хватит глубины, чтобы сдержать «Бакс», тем более после тяжелой встречи с «Филадельфией». Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой +2,5» за 1.97.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 114,5» за 1.85. Атака «Бакс» настолько сильна и разнообразна, что даже «Финиксу» будет тяжело удержать ее на этой отметке.

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    «Финикс» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Милуоки» у лучшей команды регулярного чемпионата?
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