Ждем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля

Среда, 9 февраля, запомнилась не только бронзой Семена Елистратова, но и первым в Пекине допинговым скандалом — конечно с участие сборной России. Официальное решение по делу Камилы Валиевой огласят 10 февраля. Кроме того в четверг разыграют 8 комплектов медалей.

Сноубординг

Результаты квалификации в среду никого не удивили, главная фаворитка на золото — американка корейского происхождения Хлоя Ким.

Хлое было всего 13, когда он стала второй в суперпайпе на Зимних X-Games (Всемирные экстремальные игры) в январе 2014 года, уступив только олимпийской чемпионке Келли Кларк. Она могла бы побороться за медали еще на Олимпиаде в Сочи, но была слишком юной, чтобы туда отобраться.

В 2015-м она выиграла X-Games, через год повторила успех и стала первой женщиной, которая исполнила прыжок с оборотом на 1080 градусов. Так что к корейской Олимпиаде она подошла уже железным претендентом на золото, которое и выиграла с огромным отрывом, повторив свой прыжок на 1080 градусов.

С тех пор она дважды выиграла чемпионаты мира в хафпайпе и сейчас уверенно движется ко второму олимпийскому золоту.

Хлоя Ким globallookpress.com

Конкуренцию ей составят победительница Зимних юношеских ОИ-2020 в Лозанне Мицуки Оно из Японии и двукратная чемпионка мира из Китая Цай Сюэтун.

В борьбу за медали могут вмешаться японка Сэна Томита, испанка Керальт Кастельет, для которой это уже пятая Олимпиада, и уступившая Хлое Ким первое место в Пхенчхане китаянка Лю Цзяюй. Россиянок в финале в этом виде нет.

04:30. Сноубординг. Женщины. Хафпайп. Финал Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Вслед за девушками, медали в борд-кроссе разыграют мужчины. Нас ждет контактная гонка на скорость — одна из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин сноуборда.

Фавориты в борьбе за золото: австриец Алессандро Хеммерле, испанец Лукас Эгибар и американец Ник Баумгартнер.

Хеммерле — серебряный призёр ЧМ-2021 года, двукратный обладатель Кубка мира, но на Олимпиадах выступает не очень удачно — в Сочи был 17-м, а в Пхенчхане — 7-м.

Эгибар — чемпион мира 2021 года, но в Сочи вылетел в полуфинале, а в Пхенчхане — в 1/8. 40-летний ветеран Баумгартнер может похвастаться личной бронзой ЧМ и золотом командного борд-кросса, на ОИ-2018 он стал четвертым.

Претенденты на медали: Мартин Нёрль, Элиот Гронден, Омар Визинтин, Мерлен Сюрже.

Нашу команду в этой дисциплине представит Даниил Донских. Год назад он выиграл юниорский чемпионат мира, после чего на его счету два заезда в топ-10 на этапах Кубка мира-2021/22. Негусто.

06:15. Сноубординг. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru Онлайн

09:00. Сноубординг. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

Фигурное катание

После героических подвигов в командном турнире, мы ждали от Марка Кондратюка продолжения банкета в личном турнире, но увы, запал кончился — после короткой программы лидер нашей команды лишь 15-й, и это приговор.

Еще хуже дела у Андрея Мозалева, который занимает 23-ю позицию, и лишь идущий седьмым Евгений Семененко имеет теоретические шансы зацепиться за медаль.

Но только теоретические — и так ясно, что медали между собой разыграют космические американец Нейтан Чен и японцы Шома Уно и Юма Кагияма.

Нейтан Чен globallookpress.com

Если кто и имеет шанс зацепиться за тройку — так это Юдзуру Ханю с четверным акселем. Он пока на 8-м месте, но если он рискнет и все сложится удачно...

Ну, и говоря о фигурном катании — мы будем ждать решение по Камиле Валиевой и командному турниру фигуристов: будет ли пересмотр итогов, отстранение фигуристки и другие санкции. Брифинги МОК и ISU назначены на 8 утра по Москве.

04:37. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Андрей Журанков

Горные лыжи

Нас ждет суперкомбинация — дисциплина горнолыжного спорта, победитель которой определяется по результатам, показанным в нескольких видах, в данном случае слаломе и скоростном спуске.

За золото поборются австриец Марко Шварц, француз Алексис Пинтуро, швейцарец Лоик Мейяр, в числе претендентов на медали — норвежец Александр Кильде и итальянец Кристоф Иннерхофер.

Марко Шварц globallookpress.com

Шварц — бронзовый призер Пхенчхана-2018 и победитель ЧМ-2021, Пинтуро — двукратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпиад, обладатель Кубка мира 2020/21, а на счету Мейяра две бронзы ЧМ-2021 и 9-е место в Пхенчхане.

Кильде — обладатель Кубка мира 2019/20 в общем зачёте, а 37-летний Иннерхофер — двукратный призёр Олимпийских игр в Сочи и победитель ЧМ-2011. Россияне в этом виде не представлены.

05:30. Горные лыжи. Мужчины. Альпийская комбинация. Скоростной спуск Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

09:15. Горные лыжи. Мужчины. Альпийская комбинация. Слалом Прямая трансляция:Матч! Арена Онлайн

Лыжные гонки

Девушки побегут классическую разделку на 10 км и здесь у российских лыжниц есть шанс зацепиться за медаль.

В первую очередь у Натальи Непряевой, которая подходит к гонке на волне серебряного пекинского успеха в скиатлоне. На чемпионатах мира у Непряевой было и золото в этой дисциплине, правда, на роликовых лыжах.

Юлия Ступак провалилась в скиатлоне и постарается реабилитироваться в разделке, ну и от Татьяны Сориной и Лилии Васильевой мы ждем борьбы.

Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне globallookpress.com

Правда не с Терезой Йохауг — у именитой норвежки не будет особых конкурентов в борьбе за золото, она в своей собственной лиге.

За медали будут бороться, кроме нее шведки Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Шарлотте Калла, Кертту Нисканен из Финляндии, норвежские сестры Венг и американка Джесси Диггинс. С ними и будут биться наши девушки.

10:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км (раздельный старт). Классический стиль Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Первый канал, Онлайн Комментатор: Андрей Арих

Фристайл

Во фристайле медали впервые в истории Олимпиад разыгрывают смешанные команды — каждая сборная будет состоять из трех человек: либо двое мужчин и одна женщина, либо один мужчина и две женщины.

Их индивидуальные результаты суммируются, а по общим баллам и определится победитель. Заявку сборной России сформируют из родственников: есть вариант с братьями Буровыми, есть — с братом и сестрой Никитиными.

В командной акробатике у россиян семь медалей мировых первенств, включая победу на последнем ЧМ. В команде действующие бронзовые призеры ЧМ Павел Кротов и Любовь Никитина.

Максим Буров globallookpress.com

Действующий чемпион мира Максим Буров — главная звезда мировой акробатики последних лет, в Пхенчхане без медали его оставила лишь досадная ошибка, самое время ее исправить.

Соревноваться с россиянами за золото будут хозяева Олимпиады китайцы — в Кубке мира они оба раза забирали первое место у нашей команды. Также за медали будут бороться США, Канада, Швейцария, Украина и Белоруссия.

14:00. Фристайл. Смешанные команды. Лыжная акробатика. Финал Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

Конькобежный спорт

Российская конькобежка Наталья Воронина — победительница ЧМ-2020, действующая вице-чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане и действующая рекордсменка мира на пятикилометровке.

Правда сейчас она не в лучшей форме — перенесла операцию связанную с камнем в почках и на Кубке мира в этом году не блистала. Да и 3000 метров в Пекине у Натальи совсем не получились — только 11-е место.

Наталья Воронина globallookpress.com

В прошлом году россиянка на ЧМ уступила лишь голландке Ирен Схаутен, которая уже завоевала золото на трехкилометровке на ОИ-2022 и будет бороться за второе. В четверг Наталья побежит в третьей паре с другой голландкой — Санне Интхоф.

За медали также посражаются именитые конькобежки Мартина Сабликова (Чехия), Рагне Виклунд (Норвегия), Изабель Вайдеманн (Канада), Франческа Лоллобриджида (Италия).

15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м Прямая трансляция: Матч! Арена , Матч ТВ, Онлайн

Санный спорт

Российские саночники пока проваливаются в Пекине, если не считать историческую бронзу Татьяны Ивановой.

Александр Денисьев и Владислав Антонов закончили турнир двоек восьмыми, а Роман Репилов в личке стал девятым. Все грешат на проблемное оборудование.

Татьяна Иванова globallookpress.com

Борьбу за золото в эстафете будут вести сборные Германии и Латвии, в борьбу за медали вмешаются Австрия, Италия, Канада, США.

Могут и россияне — если очень-очень повезет. К тому же на Олимпиаде в Сочи Иванова стала серебряным призером как раз в эстафете.

16:30. Санный спорт. Командная эстафета Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Что еще посмотреть

Снова будет много керлинга — стартует женский турнир.

Женская сборная России уже давно закрепили за собой звание одной из сильнейших в мира, сейчас она является действующим серебряным призёром мирового первенства.

В прошлом году в мае на чемпионате мира наши девушки дважды нанесли поражение шведкам (действующим Олимпийским чемпионкам).

Российские керлингистки начнут выступление в Пекине встречей с командой США, как и мужская команда, но, хочется надеяться — с лучшим результатом.

04:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 1. Россия — США Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

Наши керлингисты в упорном матче 1-го тура проиграли олимпийским чемпионам из США в экстра-энде. Обидно, но надежды на медали это не пошатнуло, борьба была равна.

На этот раз россиян ждет встреча против хозяев Игр — сборной Китая.

09:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 2. Китай — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

Мужчины начинают соревнования в скелетоне — олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков и Владислав Семенов поборются за медали.

Серебряный призер Пхенчхана Никита Трегубов очередную Олимпиаду пропустит из-за положительного теста на коронавирус, как и Владислав Семенов — вместо них выступят запасные Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

04:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Продолжаются матчи 1-го тура мужского хоккейного турнира — стартуют фавориты, сборные США и Канады.

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. США — Китай 1 Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Live Прогноз на матч

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — Германия Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Live Прогноз на матч

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.