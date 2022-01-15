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    Выстоит ли «Бостон» в Филадельфии?

    «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Бостон»
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    Деннис Шредер
    В субботу, 15 января, «Филадельфия» примет «Бостон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Января 2022 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 17 поражений.

    Одержав семь побед подряд, накануне баскетболисты «Сиксерс» потерпели поражение от «Шарлотт» (98:109).

    Самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 31 очко, 6 подборов. Тобиас Харрис добавил 17 очков, 8 подборов и 5 передач. Фуркан Коркмаз отметился 14 баллами.

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    После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Дэнни Грин и Шейк Милтон.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 21 поражением.

    Проиграв «Сан-Антонио» (97:99) и «Нью-Йорку» (105:108), «Селтикс» поочередно обыграли «Никс» (99:75) и «Индиану» (101:98ОТ и 119:100).

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    • В недавней встрече с «Пэйсерс» Джейлен Браун набрал 34 очка, а Джейсон Тейтум — 33 очка и 7 подборов. Деннис Шредер отметился 23 баллами.

    «Бостон» пока не может рассчитывать только на Маркуса Смарта, отбывающего карантин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.61, победа «Бостона» — 2.30.

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    Обе команды нестабильны в этом сезоне, особенно это касается результативности, тогда как оборона, выступает выше среднего.

    «Селтикс» неплохо проявили себя в двух встречах с «Индианой», однако у них нет такого бигмена, который мог бы сдержать Эмбиида, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -3,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 212,5» за 1.90. В обороне эти команды играют неплохо, так что в атаке могут быть проблемы как у хозяев, так и гостей.

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    «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выстоит ли «Бостон» в Филадельфии?
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