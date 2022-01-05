«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 20 поражений.
Выиграв у «Атланты» (101:87), «Миннесоты» (96:88) и «Детройта» (94:85), «Никс» потерпели поражения от «Оклахомы» (80:95) и «Торонто» (105:120).
В игре с «Рэпторс» Эван Фурнье набрал 20 очков, Ар Джей Барретт и Оби Топпин — по 19. Квентин Гримс добавил 13 баллов.
По разным причинам за «Нью-Йорк» пока не готовы играть Митчелл Робинсон, Нерленс Ноэль, Кемба Уокер, Джерико Симс, Джулиус Рэндл и Деррик Роуз.
«Индиана»
«Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и 23 поражениями.
В четырех последних матчах «Пэйсерс» уступили «Чикаго» (105:113 и 106:108), «Шарлотт» (108:116), а также «Кливленду» (104:108).
В поединке против «Кавальерс» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. Дуэйн Вашингтон отметился 20 баллами, а Майлз Тернер — 12 очками и 10 подборами.
В лазарете «Индианы» находятся Джереми Лэмб, Гога Битадзе, Ти Джей Уоррен, Карис Леверт, Келан Мартин, Айзея Джексон, Крис Дуарте, Малкольм Брогдон и Ти Джей Макконнелл.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.82, победа «Индианы» — 2.00.
Трудно ставить на «Пэйсерс», учитывая тот факт, что эта команда выиграла лишь три встречи в этом сезоне на выезде.
В середине ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» «Индиана» проиграла 84:92, и тогда в составе еще был Брогдон. Сейчас же, когда защитная линия серьезно ослаблена, не стоит ждать успеха. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Индианы" меньше 104,5» за 1.87.