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    Воспользуется ли «Нью-Йорк» выездной слабостью «Индианы»?

    «Нью-Йорк» — «Индиана». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 сентября 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    Баскетболисты «Нью-Йорка»
    В среду, 5 января, «Нью-Йорк» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 20 поражений.

    Выиграв у «Атланты» (101:87), «Миннесоты» (96:88) и «Детройта» (94:85), «Никс» потерпели поражения от «Оклахомы» (80:95) и «Торонто» (105:120).

    В игре с «Рэпторс» Эван Фурнье набрал 20 очков, Ар Джей Барретт и Оби Топпин — по 19. Квентин Гримс добавил 13 баллов.

    Все прогнозы на НБА

    По разным причинам за «Нью-Йорк» пока не готовы играть Митчелл Робинсон, Нерленс Ноэль, Кемба Уокер, Джерико Симс, Джулиус Рэндл и Деррик Роуз.

    «Индиана»

    «Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и 23 поражениями.

    В четырех последних матчах «Пэйсерс» уступили «Чикаго» (105:113 и 106:108), «Шарлотт» (108:116), а также «Кливленду» (104:108).

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    • В поединке против «Кавальерс» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. Дуэйн Вашингтон отметился 20 баллами, а Майлз Тернер — 12 очками и 10 подборами.

    В лазарете «Индианы» находятся Джереми Лэмб, Гога Битадзе, Ти Джей Уоррен, Карис Леверт, Келан Мартин, Айзея Джексон, Крис Дуарте, Малкольм Брогдон и Ти Джей Макконнелл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.82, победа «Индианы» — 2.00.

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    Трудно ставить на «Пэйсерс», учитывая тот факт, что эта команда выиграла лишь три встречи в этом сезоне на выезде.

    В середине ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» «Индиана» проиграла 84:92, и тогда в составе еще был Брогдон. Сейчас же, когда защитная линия серьезно ослаблена, не стоит ждать успеха. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Индианы" меньше 104,5» за 1.87.

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    «Нью-Йорк» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Воспользуется ли «Нью-Йорк» выездной слабостью «Индианы»?
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