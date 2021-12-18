В субботу, 18 декабря, «Бостон» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету по 14 побед и поражений.

Проиграв «Лейкерс» (102:117), «Клипперс» (111:114) и «Финиксу» (90:111), «Селтикс» накануне обыграли «Милуоки» (117:103).

В игре с «Бакс» самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 42 очка. Джейлен Браун добавил 19 баллов, а Грант Уильямс — 17 баллов и 7 подборов.

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После травм у «Бостона» восстанавливаются Джабари Паркер и Бруно Фернандо.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 23 победами и пятью поражениями.

В пяти последних матчах «Уорриорз» уступили только «Филадельфии» (93:102), обыграв «Орландо» (126:95), «Портленд» (104:94), «Индиану» (102:100) и «Нью-Йорк» (105:96).

В поединке с «Никс» Стеф Карри отметился 22 баллами. Джордан Пул набрал 19 очков и сделал 9 подборов, Эндрю Уиггинс — 18 очков.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.68, победа «Бостона» — 2.20.

«Селтикс» отлично смотрелись на фоне «Бакс», но эта игра стала скорее исключением из правил нынешнего сезона. Джейсон Тейтум обладает большим талантом, как и Джейлен Браун, но только их феноменальные показатели способны принести «Бостону» нужный результат в матчах с сильными соперниками.

У Стива Керра не так много ярких звезд, к которым можно отнести разве что Карри и Дрэймонда Грина, зато у «Уорриорз» есть элитная оборона и коллектив, который грамотно действует как единое целое. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -2,5» за 1.85.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 108,5» за 1.88.