ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • 10:06
    • «Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером
  • 11:12
    • Романо: «Интер» вскоре объявит о расторжении контракта с Эриксеном
  • 10:49
    • СМИ назвали зарплату Ваноли в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Хватит ли умений Тейтума и Брауна для победы над «Голден Стэйт»?

    «Бостон» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейсон Тейтум
    В субботу, 18 декабря, «Бостон» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету по 14 побед и поражений.

    Проиграв «Лейкерс» (102:117), «Клипперс» (111:114) и «Финиксу» (90:111), «Селтикс» накануне обыграли «Милуоки» (117:103).

    В игре с «Бакс» самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 42 очка. Джейлен Браун добавил 19 баллов, а Грант Уильямс — 17 баллов и 7 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Бостона» восстанавливаются Джабари Паркер и Бруно Фернандо.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 23 победами и пятью поражениями.

    В пяти последних матчах «Уорриорз» уступили только «Филадельфии» (93:102), обыграв «Орландо» (126:95), «Портленд» (104:94), «Индиану» (102:100) и «Нью-Йорк» (105:96).

  • Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл»
  • «Ливерпуль» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над «Ньюкаслом» в матче 17-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В поединке с «Никс» Стеф Карри отметился 22 баллами. Джордан Пул набрал 19 очков и сделал 9 подборов, Эндрю Уиггинс — 18 очков.

    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.68, победа «Бостона» — 2.20.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Селтикс» отлично смотрелись на фоне «Бакс», но эта игра стала скорее исключением из правил нынешнего сезона. Джейсон Тейтум обладает большим талантом, как и Джейлен Браун, но только их феноменальные показатели способны принести «Бостону» нужный результат в матчах с сильными соперниками.

    У Стива Керра не так много ярких звезд, к которым можно отнести разве что Карри и Дрэймонда Грина, зато у «Уорриорз» есть элитная оборона и коллектив, который грамотно действует как единое целое. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -2,5» за 1.85.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 108,5» за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Сельта — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жирона — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Хватит ли умений Тейтума и Брауна для победы над «Голден Стэйт»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры