«Майами»
«Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и пять поражений.
Баскетболисты «Хит» после трех подряд поражений последовательно обыграли «Юту» (111:105), «Оклахому» (103:90) и «Нью-Орлеан» (113:98).
В игре с «Пеликанс» Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 передач. Тайлер Хирро добавил 19 баллов, а Макс Страс — 15.
После травм у «Майами» восстанавливаются Виктор Оладипо и Маркифф Моррис. Также рискует пропустить игру Бэм Адебайо.
«Вашингтон»
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции с десятью победами и четырьмя поражениями.
Еще недавно «Уизардс» могли похвастаться победной серией из пяти матчей, но накануне она прервалась, так как столичная команда уступила «Шарлотт» (87:97).
Брэдли Бил записал на свой счет 24 очка и 7 передач, Дэниел Гэффорд — 20 очков и 9 подборов, а Монтрезл Харрелл — 15 баллов. Вся команда реализовала лишь 8 трехочковых из 42.
За «Вашингтон» не смогут сыграть Томас Брайант, Руи Хатимура и Давис Бертанс. У Спенсера Динвидди тоже имеются проблемы со здоровьем.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.33, победа «Вашингтона» — 3.30.
Встреча двух соперников из одного дивизиона, которые борются за первое место, всегда вызывает повышенный интерес. В этой игре важным фактором будет усталость, поскольку обе команды проведут второй поединок подряд и третий за четыре ночи.
Плюсом «Хит» станет возвращений Кайла Лоури, пропустившего предыдущую встречу, чтобы отдохнуть.
Кроме того, флоридцам, в отличие от «Вашингтон», не нужно никуда ехать, а это тоже определенное преимущество, так что наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.85.
Также от уставших команд ждем невысокой результативности. Еще один вариант — «тотал меньше 209,5» за 1.90.