В пятницу, 19 ноября, «Майами» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и пять поражений.

Баскетболисты «Хит» после трех подряд поражений последовательно обыграли «Юту» (111:105), «Оклахому» (103:90) и «Нью-Орлеан» (113:98).

В игре с «Пеликанс» Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 передач. Тайлер Хирро добавил 19 баллов, а Макс Страс — 15.

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После травм у «Майами» восстанавливаются Виктор Оладипо и Маркифф Моррис. Также рискует пропустить игру Бэм Адебайо.

«Вашингтон»

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции с десятью победами и четырьмя поражениями.

Еще недавно «Уизардс» могли похвастаться победной серией из пяти матчей, но накануне она прервалась, так как столичная команда уступила «Шарлотт» (87:97).

Брэдли Бил записал на свой счет 24 очка и 7 передач, Дэниел Гэффорд — 20 очков и 9 подборов, а Монтрезл Харрелл — 15 баллов. Вся команда реализовала лишь 8 трехочковых из 42.

За «Вашингтон» не смогут сыграть Томас Брайант, Руи Хатимура и Давис Бертанс. У Спенсера Динвидди тоже имеются проблемы со здоровьем.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.33, победа «Вашингтона» — 3.30.

Встреча двух соперников из одного дивизиона, которые борются за первое место, всегда вызывает повышенный интерес. В этой игре важным фактором будет усталость, поскольку обе команды проведут второй поединок подряд и третий за четыре ночи.

Плюсом «Хит» станет возвращений Кайла Лоури, пропустившего предыдущую встречу, чтобы отдохнуть.

Кроме того, флоридцам, в отличие от «Вашингтон», не нужно никуда ехать, а это тоже определенное преимущество, так что наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.85.

Также от уставших команд ждем невысокой результативности. Еще один вариант — «тотал меньше 209,5» за 1.90.