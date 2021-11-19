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    Как завершится встреча лидеров Юго-Восточного дивизиона?

    «Майами» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Вашингтон»
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    Джимми Батлер
    В пятницу, 19 ноября, «Майами» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и пять поражений.

    Баскетболисты «Хит» после трех подряд поражений последовательно обыграли «Юту» (111:105), «Оклахому» (103:90) и «Нью-Орлеан» (113:98).

    В игре с «Пеликанс» Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 передач. Тайлер Хирро добавил 19 баллов, а Макс Страс — 15.

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    После травм у «Майами» восстанавливаются Виктор Оладипо и Маркифф Моррис. Также рискует пропустить игру Бэм Адебайо.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции с десятью победами и четырьмя поражениями.

    Еще недавно «Уизардс» могли похвастаться победной серией из пяти матчей, но накануне она прервалась, так как столичная команда уступила «Шарлотт» (87:97).

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    • Брэдли Бил записал на свой счет 24 очка и 7 передач, Дэниел Гэффорд — 20 очков и 9 подборов, а Монтрезл Харрелл — 15 баллов. Вся команда реализовала лишь 8 трехочковых из 42.

    За «Вашингтон» не смогут сыграть Томас Брайант, Руи Хатимура и Давис Бертанс. У Спенсера Динвидди тоже имеются проблемы со здоровьем.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.33, победа «Вашингтона» — 3.30.

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    Встреча двух соперников из одного дивизиона, которые борются за первое место, всегда вызывает повышенный интерес. В этой игре важным фактором будет усталость, поскольку обе команды проведут второй поединок подряд и третий за четыре ночи.

    Плюсом «Хит» станет возвращений Кайла Лоури, пропустившего предыдущую встречу, чтобы отдохнуть.

    Кроме того, флоридцам, в отличие от «Вашингтон», не нужно никуда ехать, а это тоже определенное преимущество, так что наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.85.

    Также от уставших команд ждем невысокой результативности. Еще один вариант — «тотал меньше 209,5» за 1.90.

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    «Майами» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Как завершится встреча лидеров Юго-Восточного дивизиона?
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