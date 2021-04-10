В субботу, 10 апреля, «Нью-Орлеан» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 22 победы и 29 поражений.

«Пеликанс» проиграли четыре из пяти последних игр и ухудшили свое положение в борьбе за место в плей-офф.

Накануне без травмированного Брэндона Ингрэма они уступили «Бруклину» (111:139), забросив всего 42 процента бросков и реализовав 6 трехочковых из 27.

Эрик Бледсо записал себе в актив 26 очков, но Зайон Уильямсон и Лонзо Болл его не поддержали, набрав 16 и 15 баллов соответственно.

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После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Ингрэм, Кайра Льюис, Никил Александер-Уолкер и Джош Харт.

«Филадельфия»

«Филадельфия» расположилась на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 16 поражениями.

«Сиксерс» выиграли три встречи из последних четырех, продемонстрировав готовность бороться за лидерство с «Бруклином».

В своем последнем матче команда Дока Риверса победила «Бостон» (106:96), вынудив соперника совершить больше 20 потерь.

«Селтикс» не нашли чем ответить на игру Джоэла Эмбиида, набравшего 35 очков и 6 подборов. Дэнни Грин добавил 17 баллов, а Бен Симмонс — 12.

У «Филадельфии» травму залечивает только защитник Джордж Хилл.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.57, победа «Нью-Орлеана» — 2.60.

Когда лидеры «Сиксерс» здоровы, остановить их очень сложно, ведь состав этой команды один из самых сбалансированных в НБА.

«Филадельфия» может сделать ставку на результативность Эмбиида, Бена Симмонса или Тобиаса Харриса, забросать трехочковыми от Сета Карри и Дэнни Грина или включить свою элитную игру в обороне.

Вероятно, «Пеликанс» в этой встрече ничего не светит, тем более что на паркет вряд ли выйдет Ингрэм. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -4,5» за 1.85.

Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Орлеана" меньше 110,5» за 1.85.