ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэйсон МаунтМаунт переломил игру. «Челси» приблизился к выходу в полуфинал «Бавария» — ПСЖОсечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал Федор СмоловСмолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России
  • 23:53
    • «Манчестер Юнайтед» в Испании обыграл «Гранаду»
  • 23:52
    • «Аякс» на своем поле проиграл «Роме»
  • 21:55
    • СКА впервые обыграл ЦСКА в финале Западной конференции
  • 21:24
    • Гол Фернандеса вывел ЦСКА в полуфинал Кубка России
    Все новости спорта

    Сумеет ли Эмбиид сдержать Зайона?

    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоэл Эмбиид
    В субботу, 10 апреля, «Нью-Орлеан» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 22 победы и 29 поражений.

    «Пеликанс» проиграли четыре из пяти последних игр и ухудшили свое положение в борьбе за место в плей-офф.

    Накануне без травмированного Брэндона Ингрэма они уступили «Бруклину» (111:139), забросив всего 42 процента бросков и реализовав 6 трехочковых из 27.

    Эрик Бледсо записал себе в актив 26 очков, но Зайон Уильямсон и Лонзо Болл его не поддержали, набрав 16 и 15 баллов соответственно.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Ингрэм, Кайра Льюис, Никил Александер-Уолкер и Джош Харт.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 16 поражениями.

    «Сиксерс» выиграли три встречи из последних четырех, продемонстрировав готовность бороться за лидерство с «Бруклином».

  • Маунт переломил игру. «Челси» приблизился к выходу в полуфинал
  • В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонцы обыграли «Порту»
  • Вчера

    • В своем последнем матче команда Дока Риверса победила «Бостон» (106:96), вынудив соперника совершить больше 20 потерь.

    «Селтикс» не нашли чем ответить на игру Джоэла Эмбиида, набравшего 35 очков и 6 подборов. Дэнни Грин добавил 17 баллов, а Бен Симмонс — 12.

    У «Филадельфии» травму залечивает только защитник Джордж Хилл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.57, победа «Нью-Орлеана» — 2.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Когда лидеры «Сиксерс» здоровы, остановить их очень сложно, ведь состав этой команды один из самых сбалансированных в НБА.

    «Филадельфия» может сделать ставку на результативность Эмбиида, Бена Симмонса или Тобиаса Харриса, забросать трехочковыми от Сета Карри и Дэнни Грина или включить свою элитную игру в обороне.

    Вероятно, «Пеликанс» в этой встрече ничего не светит, тем более что на паркет вряд ли выйдет Ингрэм. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -4,5» за 1.85.

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Орлеана" меньше 110,5» за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Майами — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Музетти — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Уотфорд — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Метц — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.94
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Уэска — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • Вчера в 01:58     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     «Челси» рискует потерять четвертое место
  • Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов
    • 00:35 04/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Нью-Орлеан» — «Филадельфия» 10.04.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры