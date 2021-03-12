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    Ожидать ли прогресса от Адетокунбо после звания MVP Матча звезд?

    «Милуоки» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Нью-Йорк»
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    Яннис Адетокунбо
    В пятницу, 12 марта, «Милуоки» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 14 поражений.

    В феврале «Бакс» пережили спад, проиграв пять матчей подряд, но после этого сумели выиграть шесть встреч из семи, уйдя на перерыв в хорошем настроении.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо блеснул на Матче всех звезд, набрав 35 очков при реализации 16 из 16 с игры, за что получил звание MVP.

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    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Мамади Дьяките и Джордан Нвора.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 18 поражениями.

    «Никс» неудачно начали регулярный чемпионат, однако в середине февраля добились прогресса и выиграли восемь из 11 последних матчей.

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    • Последней жертвой команды Тома Тибодо стал «Детройт» (114:104), в игре с которым Джулиус Рэндл оформил шикарный дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

    У «Нью-Йорка» травмы залечивают Остин Риверс, Деррик Роуз, Тадж Гибсон и Митчелл Робинсон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.19, победа «Нью-Йорка» — 6.40.

    В этом сезоне «Никс» могут похвастаться солидной обороной, но «Бакс» несильно от них отстают. К тому же подопечные Майка Буденхольцера лучше выполняют броски и собирают больше подборов.

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    В теории «Нью-Йорк» мог бы зарубиться с этим соперником, но не в гостях и не на фоне эмоционального подъема, который ожидается у Адетокунбо после Матча звезд.

    Ждем уверенной победы хозяев, а наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -9,5» за 1.81.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 117,5» за 1.91.

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