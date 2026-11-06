Янник Синнер объявил о расставании с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом. Их сотрудничество завершится в конце сезона-2026. Итальянец опубликовал в соцсетях прощальное видеообращение.

Янник Синнер globallookpress.com

С начала декабря в штабе Синнера будет работать Магнус Норман: швед присоединится к Симоне Ваньоцци, который продолжит тренировать Синнера.

Пять ТБШ и статус первой ракетки мира

Кэхилл присоединился к штабу Синнера в 2022 году. Вместе они выиграли пять турниров «Большого шлема», два Итоговых ATP и добрались до первого места мирового рейтинга. Также за эти годы Синнер собрал полный комплект титулов всех девяти «мастерсов»: в мае он стал вторым теннисистом после Новака Джоковича, которому покорилось это достижение.

Ты пришёл в мою команду как один из тренеров, но очень быстро стал кем-то гораздо большим. Человеком, которому я мог доверять, на которого мог положиться — стал мне другом. Я всегда знал, что нахожусь в надёжных руках. С тобой мы — не просто команда. Ты многому меня научил: например, тому, что теннис — это важно, но это ещё не всё. Что стать хорошим игроком можно, только будучи хорошим человеком, и что даже самые сложные вещи могут быть простыми. Спасибо тебе за всё, дружище. Для меня было честью работать с тобой. Янник Синнер

Даррен Кэхилл globallookpress.com

На смену придёт экс-тренер Вавринки

Магнус Норман — бывшая вторая ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос»-2000. В качестве тренера он помог Стэну Вавринке выиграть Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016. Швед также работал с Робином Содерлингом, дважды доходившим до финала «РГ».

Магнус Норман и Стэн Вавринка globallookpress.com

Синнер продолжает восстанавливаться после травмы

Итальянец не выступает с июля — с тех пор, как защитил титул на «Уимблдоне»: из-за проблем с правым коленом он пропустил US Open и досрочно завершил сезон. В 2026 году Синнер выиграл 44 из 47 матчей.

В рейтинге от 2 ноября он опустился на вторую строчку, уступив лидерство Александру Звереву — немец стал первой ракеткой планеты впервые в карьере. Подготовку к сезону-2027 Синнер начнёт уже с обновлённым штабом.