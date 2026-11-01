Испанец Карлос Алькарас (3‑я ракетка мира) высказался по поводу своего триумфа на турнире серии ATP 500 в Вене.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В решающем матче Алькарас в двух сетах переиграл австралийца Алекса де Минора (10‑я ракетка) со счётом 6:1, 6:4. Для испанского теннисиста эта победа стала четвёртой в сезоне — после Australian Open, турниров категории «пятисотник» в Дохе и Токио — и 28‑й в карьере.

«Мы с командой прекрасно знаем уровень Алекса де Минора. Его стиль игры очень опасен. Он бьёт по мячу практически плоско, из-за чего тот летит очень низко и быстро скользит по корту. В таких условиях крайне сложно вкладывать в каждый удар ту силу, которую хочется. Алекс очень быстр, поэтому каждое очко приходится буквально выгрызать. Если против других соперников ещё можно пробить навылет, то с ним это не проходит. Мне нужно было сохранять максимальную концентрацию с самого начала встречи, постепенно наращивая скорость и темп в каждом розыгрыше.

Старался действовать агрессивно, показывая сопернику: если он хочет победить, ему придётся играть лучше меня — быть агрессивнее, надёжнее и действовать умнее. Очень рад, что в итоге нашёл свою игру и выступил отлично. Это была невероятно эмоциональная и замечательная неделя. Я многому научился, продолжая двигаться вперёд, шаг за шагом, осваиваясь на крытых кортах и ​​обретая всё больше уверенности в игре на этом покрытии», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.