Немецкий теннисист Александр Зверев победил АртураФери из Великобритании в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия).

Александр Зверев globallookpress.com

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу немца.

Зверев выполнил четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Фери сделал в один эйс, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за время встречи.

В полуфинале Зверев сыграет против сильнейшего в паре Маттео Берреттини (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).