Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в китайском Нинбо. В четвертьфинальном матче она одержала победу над представительницей США Ивой Йович в трёх сетах — 6:3, 4:6, 6:1.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Поединок продолжался 2 часа 13 минут. Шнайдер выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету Йович два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Шнайдер сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и польской теннисисткой Катаржиной Кавой.