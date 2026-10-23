Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Александру Бублику из Казахстана в четвертьфинале турнира в Алма-Ате.

Александр Бублик globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась поражением россиянина со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Хачанов выполнил восемь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Бублик подал в игре 21 эйс, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Бублик сыграет против другого россиянина Даниила Медведева.