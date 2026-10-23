Легендарный в прошлом теннисист и обладатель восьми титулов турниров «Большого шлема» Андре Агасси назвал самые значимые события 2026 года.

Александр Зверев globallookpress.com

«Главным событием года, безусловно, стало то, что Александр Зверев наконец выиграл первые турниры "Большого шлема". Было невероятно видеть, насколько эмоциональным для него стали эти моменты. Я знаю, как много это для него значило. Саша — один из самых трудолюбивых игроков в туре, и, когда его усилия наконец вознаграждаются исполнением давних мечтаний, невозможно не радоваться за него.

Здорово, что Карлос Алькарас вернулся. И надеюсь, что Янник Синнер с пользой проводит это время. Эти двое тоже очень важны для тенниса. Будем надеяться, что в 2027 году нас ждёт ещё больше хороших событий», — приводит слова Агасси The Tennis Gazette.

В этом году 29-летний Зверев выиграл «Ролан Гаррос» и US Open.