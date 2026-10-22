Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Японии Со Симабукуро в матче второго круга турнира ATP-250 в Алма-Ате.

Даниил Медведев globallookpress.com

Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге. Его соперник располагается на 109-й строчке рейтинга. Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу российского спортсмена.

По ходу игры Медведев выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Симабукуро один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

Медведев является действующим чемпионом соревнований в Казахстане. В матче за выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с французом Теренсом Атманом.