Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Алма-Ате. В матче второго круга он одолел чешского теннисиста Томаша Махача.

Карен Хачанов globallookpress.com

Хачанов занимает 25-е место в мировом рейтинге. Его соперник располагается на 72-й строчке рейтинга. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу российского спортсмена. В ходе игры Хачанов отыграл пять матчболов.

По ходу матча Хачанов подал навылет 14 раз, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Махача три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 15.

За право выйти в полуфинал соревнований Хачанов сыграет с победителем противостояния между представителем Казахстана Александром Бубликом и венгром Фабианом Марожаном.