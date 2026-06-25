Одиннадцатая ракетка мира Каролина Мухова одержала победу в полуфинале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.
Чешка в трех сетах одолела датчанку Клару Таусон (25) со счетом 1:6, 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Мухова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Таусон девять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В полуфинале соревнованийМухова сыграет с Еленой-Габриэлой Русе.