Экс-теннисист Виктор Янчук высказался о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с итальянцем Флавио Коболли в рамках четвертого круга турнира ATP-1000 в Мадриде.

«Медведеву надо быть выдержанным, терпеливым, но одновременно активным. Похоже, он потихонечку приходит в себя после спада. Думаю, у него преимущество — он более квалифицированный игрок, чем Коболли. 60 на 40, даже 70 на 30 в пользу Медведева.

Будет ли бороться за титул? С Синнером вряд ли, особенно на грунте. Медведев на грунте не особенно силён, ему лучше на харде. Против Синнера шансов мало — процентов пять», — цитирует Янчука «Советский спорт».

Матч Медведева с Коболли состоится сегодня, 28 апреля. Начало — 21:30 мск.