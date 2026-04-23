Казахский теннисист Александр Шевченко не смог одолеть испанца Хауме Мунара в первом круге турнира «Мастерс» в Мадриде, который проходит на грунтовом покрытии. Игра завершилась поражением Шевченко со счетом 4:6, 1:6.

Соперники провели на корте 1 час 19 минут. За это время Шевченко подал три эйса, не смог реализовать два брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. Мунар отметился четырьмя эйсами, тремя успешными брейк-пойнтами из пяти попыток и двумя двойными ошибками.

В следующем раунде турнира, 1/32 финала, Мунар сразится с действующим победителем соревнований, норвежским теннисистом Каспером Руудом.