Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что у него нет планов на оставшуюся часть сезона.

Ранее уроженец Москвы дошел до финала турнира в Барселоне, однако потерпел поражение и не смог завоевать титул.

«У меня нет ожиданий по поводу дальнейшего сезона. В первую очередь я поговорю со своей командой, чтобы насладиться этим вечером, пусть даже мне не удалось победить. Я перестал строить планы и ставить перед собой конкретные цели. Я живу сегодняшним днем. Это правда. Этот матч показал мне некоторые моменты, которые можно улучшить», — цитирует теннисиста UbiTennis.

С 20 апреля Андрей Рублев занимает 12-е место в рейтинге ATP.