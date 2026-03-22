Немец Александр Зверев уверенно вышел в третий раунд турнира в Майами, одержав победу над американцем Мартином Даммом-младшим из США в двух партиях — 6:2, 6:4.

Александр Зверев globallookpress.com

Поединок длился 1 час 10 минут. Немецкий теннисист отметился четырьмя эйсами, обошёлся без двойных ошибок и сумел реализовать три из восьми брейк-пойнтов.

Его соперник записал на свой счёт пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Зверев встретится с хорватом Марином Чиличем, который в трёхсетовой борьбе оказался сильнее американца Брэндона Накасимы — 2:6, 6:4, 7:6 (9:7).