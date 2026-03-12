Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над американцем Алексом Михельсеном в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

«Жарко было.  Во втором сете был тяжёлый гейм, и я всё пытался сделать двойной брейк, но он очень хорошо играл в эти моменты.  Последний гейм был тяжёлый и морально, и физически, он заставлял бегать.  По-моему, первый или второй матчбол я хорошо сыграл — он сыграл ещё лучше, я ничего не мог сделать.  Было немного жарко, но жарко всем, в такую погоду играть неприятно.  Рад, что победил.

Мне нормально ходить к сетке, когда это нужный момент.  Допустим, был момент: счёт ровно, последний гейм — ну, последний, если ты его выигрываешь.  И, может быть, не надо было идти… С другой стороны, я неплохо сыграл — он сыграл лучше.  Это под вопросом.  А так — я просто стараюсь идти к сетке, когда ситуация это позволяет.  Это не моя сильная сторона, поэтому я, может быть, хожу меньше других игроков, но никаких проблем с этим нет», — сказал Медведев в интервью «Больше».

В четвертьфинале соперником Медведева станет Джек Дрейпер из Великобритании.