На турнире в Мериде прошел матч второго круга между седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини и австралийкой Присциллой Хон. Первая сеяная уверенно одержала победу в двух сетах — 6:0, 6:2.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Паолини не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов.

Хон сделала два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира в Мериде Паолини встретится с 69-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер.