Одиннадцатая ракетка мира Даниил Медведев поделился ощущениями от победы над китайцем Цзюнчэн Шаном в первом круге турнира ATP-500 в Дубае.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Получился ли этот матч с Шаном лучше, чем на прошлой неделе в Дохе? Если по счету, то да, по игре — тяжело сказать точно. Немножко другой корт, немножко другие условия. Поэтому все было немного по-другому. Первый сет был хороший, но при этом я отыграл брейк-пойнт. Это теннис, бывает, я смог подать. Второй сет был намного тяжелее, и да, последние два гейма, может быть, три, у него была немного травма, но до этого, мне кажется, была, скажем так, честная борьба, и я рад, что смог победить тяжелого соперника», — сказал Медведев в разговоре с «Больше!».

Во втором круге турнира Медведев встретится с швейцарцем Станисласом Вавринкой.