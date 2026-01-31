Бельгийка Элизе Мертенс и представительница Китая Чжан Шуай завоевали титул Открытого чемпионата Австралии-2026 в парном разряде.

Элизе Мертенс globallookpress.com

В решающем матче турнира Мертенс и Шуай оказались сильнее казахстанской теннисистки Анны Данилиной и сербки Александры Крунич — 7:6 (7:4), 6:4. Финальная встреча длилась 1 час 50 минут.

Для Мертенс этот титул стал третьим на Australian Open в парном разряде и шестым в карьере на турнирах «Большого шлема».

Чжан Шуай выиграла Australian Open во второй раз. Всего в парном разряде китаянка трижды становилась победительницей ТБШ.