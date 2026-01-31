Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем финале Australian Open против Рафаэля Надаля из Испании.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Пятисетовые полуфиналы? Это немного напоминает мне случай, когда Рафа провел тяжелый полуфинал в Австралии и думал, что не сможет победить, но уступил только в пятом сете.

В финале "Большого шлема" нельзя говорить, что ты устал. Думаю, игра сама нас направит и приведет к хорошему финалу. Рафа доказал, что тело может выдержать нагрузку, если твой разум настроен правильно и мысли ясны», — цитирует Алькараса Tennis Head.

Алькарас и Джокович сойдутся между собой уже завтра, 1 февраля. Начало игры запланировано на 11:30 мск.