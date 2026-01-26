Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026, обыграв в матче четвёртого круга американца Тэйлора Фритца. Встреча завершилась в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:4.

Тейлор Фритц globallookpress.com

Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Музетти выполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Фритц ответил 10 подачами навылет, одной двойной ошибкой и не смог использовать ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

23-летний Музетти за выход в полуфинал сыграет с сербом Новаком Джоковичем.