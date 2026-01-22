Чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая 126-е место в мировом рейтинге, достигла третьего круга Australian Open 2026 года, одержав сенсационную победу над 10-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич со счетом 6:3, 0:6, 6:4.

Белинда Бенчич globallookpress.com

Поединок длился 2 часа 13 минут. Бартунькова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и успешно реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В свою очередь, Бенчич отметилась двумя эйсами, четырьмя двойными ошибками и шестью реализованными брейк-пойнтами из девяти.

В третьем круге Australian Open Бартунькова встретится с 21-й сеяной бельгийкой Элисе Мертенс. Важно отметить, что чешка квалифицировалась в основную сетку турнира, успешно пройдя квалификационные матчи.