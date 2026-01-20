Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, не смогла продолжить участие в Australian Open — 2026 в одиночном разряде.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В первом круге турнира Самсонова уступила немке Лауре Зигемунд (48-я ракетка мира) с результатом 6:0, 5:7, 4:6. Несмотря на то, что Самсонова вела в счете со счетом 6:0 и 5:2 и даже имела матчболы, она не смогла довести матч до победы.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Самсонова выиграла два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 попыток. Лаура Зигемунд отметилась одним эйсом, тремя двойными ошибками и пятью реализованными брейк-пойнтами из семи.

Во втором круге Australian Open Лаура Зигемунд встретится с победительницей матча между австралийскими теннисистками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.