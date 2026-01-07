Российская теннисистка Мирра Андреева, серебряная призерка Олимпиады-2024 в парном разряде и девятая ракетка мира, вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Мирра Андреева globallookpress.com

Во втором раунде она одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

За это время Андреева выполнила четыре эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Гадеки отметилась двумя эйсами, тремя двойными ошибками и двумя успешными брейк-пойнтами из восьми.

В следующем раунде турнира WTA-500 в Брисбене Мирра Андреева сыграет против Линды Носковой из Чехии.