Российский теннисист Карен Хачанов высказался о выступлении на всех турнирах в нейтральном статусе.

Карен Хачанов globallookpress.com

«Я бы сказал, что к этому просто привыкаешь. Не то чтобы это стало рутиной, но мы принимаем это как факт. Пока что с этим ничего не поделаешь. Возможно, со временем какие-то подвижки будут. Все и так понимают, откуда мы, это знают и зрители.

Думаю, что нейтральный статус больше касается Олимпиады и командных видов спорта. В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием, честно говоря, не всегда понятна», — приводит слова Хачанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в настоящий момент Хачанов является 17-й ракеткой мира.