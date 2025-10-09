Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Ларнером Тьеном на турнире в Шанхае.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Тьен потрясает меня как теннисист. У него нет выдающейся подачи, но он показывает великолепную игру. Хотя подача в современном теннисе — самое главное. Думаю, что после Большого трио (Федерер‑Джокович‑Надаль), Синнера и Алькараса это самый жесткий соперник из всех, с кем я играл. Я думаю, что в будущем он может стать первой ракеткой мира. Счастлив, что смог обыграть его», — сказал Медведев Punto de Break.

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Шанхае, победив австралийца Алекса де Минора со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Тьен сейчас занимает 36-е место в рейтинге АТР.